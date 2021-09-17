Вице-премьер Монголии С.Амарсайхан посетил Улан-Удэ

Обсуждались вопросы поддержки сотрудничества между предпринимателями приграничных регионов









В ходе встречи стороны обменялись мнениями об активизации регионального и приграничного сотрудничества, которое является важной частью монголо-российских отношений, включая деятельность свободной экономической зоны в сомоне Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ, граничащего с Россией. Они также затронули вопрос поддержки сотрудничества между предпринимателями приграничных регионов.



Как отметил Вячеслав Цыбикжапов, в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией в этом году в сотрудничестве с Бурятией организуется ряд культурных и научных мероприятий.



Фото: montsame.mn Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан 15 сентября посетил Улан-Удэ, Россия, где провел встречу с заместителем председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеславом Цыбикжаповым. Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.В ходе встречи стороны обменялись мнениями об активизации регионального и приграничного сотрудничества, которое является важной частью монголо-российских отношений, включая деятельность свободной экономической зоны в сомоне Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ, граничащего с Россией. Они также затронули вопрос поддержки сотрудничества между предпринимателями приграничных регионов.Как отметил Вячеслав Цыбикжапов, в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией в этом году в сотрудничестве с Бурятией организуется ряд культурных и научных мероприятий.Фото: montsame.mn

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