В Сосновом Бору Улан-Удэ возле мусорных баков образуется новая свалка

Сотрудники "Экоальянс" не спешат наводить порядок

В микрорайоне Сосновый Бор Улан-Удэ жители бьют тревогу. У мусорных баков зарождается новая свалка."Сосновый Бор. Экоальянс редко опустошают баки, а после своей работы оставляют вот такое. Рядом трудно пройти не зажав нос. За что мы тогда платим данной организации?", - вопрошает анонимный пользователь соцсети.Анонима поддержала пользователь Оюна."В городке очень большая проблема! Мусор выносится, куда надо! Платим все как положено. На субботники все выходят, толку нету. Грязь везде!!! Не вывозят во время, собаки растаскивают. Все делалось бы так так мы оплачиваем, проблем не было бы!!!", - написала женщина.В комментариях пользователи поддерживают жителей Соснового Бора."Тариф задрали, обещанного завода по переработке нет, мусор им не нужен, им вторсырьё подавай и ещё работать не хотят, ловко устроились", - пишет Андрей.Фото: Аноним 03, "Номер один"