В Улан-Удэ появилась группа помощи людям, пострадавшим от насилия

В столице Бурятии запустили новый образовательный проект под громким названием «Как девчонка»



Цель проекта – помочь подросткам и их родителям найти ответы на сложные и неудобные вопросы, подставить плечо в трудный период. А одна из ключевых сложных задач – вовремя помочь школьникам, пострадавшим от насилия и попавшим в сложную ситуацию. Доверительную онлайн-площадку для подрастающего поколения организовала 25-летняя улан-удэнка, волонтер с педагогическим образованием Тайжана Бушлаева.



«Этот проект создан, чтобы поднять вопросы безопасности и полового воспитания, рассказать молодым девушкам и парням, как себя вести, когда вашему здоровью или жизни что-то угрожает, и о том, как справиться с психологическим давлением. Но в первую очередь этот проект для того, чтобы начать говорить о насилии. Глупо отрицать его и делать вид, что ничего подобного у нас нет. Ведь столько историй подтверждают, что насилие любого вида присутствует в жизни многих людей. И не все могут справиться с ним, не все знают, как обезопасить свою жизнь, не каждый может за себя постоять и помочь близкому. Эта площадка — место полного доверия и поддержки, где никого не осудят», - говорится в описании.



Проект в честь сестренки



Тайжана – 25-летняя девушка, работающая фотографом и баристой. Улан-удэнка несколько лет занимается волонтерством, а с начала пандемии коронавируса шила медицинские маски и развозила продукты первой необходимости пенсионерам вместе с молодежью Общероссийского народного фронта. Однако свою проектную деятельность решила организовать из простой инициативы – Тайжана не так давно окончила университет и все еще хорошо помнит, сколько трудностей подростки могут встретить на своем пути. Кроме того, как признается девушка, во многом проект она решила посвятить своей младшей сестре.



- У меня есть младшая сестренка, и отчасти этот проект я посвятила ей. Сестре предстояло поступление в Америку, а требования были высокие, частые экзамены, репетиторы. В этот период она не спала, у нее появились седые волосы, постоянно чесалась – настолько сильно нервничала. Главное, в таком состоянии были все ее одноклассники. Когда я сдавала ЕГЭ, тоже переживала, но сейчас нагрузка и требования увеличились, и ребята нервничают из-за этого раз в десять сильнее. На подростков есть огромное моральное давление, плюс у них еще не сформировалось до конца миропонимание, и они в силу своего незнания и неопытности могут реагировать на определенные вещи особым образом. И в этом есть вся проблема взросления – тебя никто не понимает, ты не знаешь, как себя вести, нужен кто-то старший. И я есть у сестренки, но у всех ли подростков есть такой старший? – рассказывает Тайжана.



Девушку взволновал вопрос, что в городе нет организаций, занимающихся целенаправленно с подростками. И проблема с экзаменами – только вершина айсберга. Самое страшное, если подросток сталкивается с насилием. Насилие бывает четырех видов: сексуализированное (изнасилование, домогательства), физическое (побои, избиения), психологическое (подавление, угрозы и т. д.) и экономическое (финансовая зависимость). И многие попросту не знают, что делать, если столкнулись с чем-то страшным.



- У нас в городе никто не думает о подростках и тем более мало кто говорит о теме насилия. Проект только запускается, и пока это онлайн-площадка образовательного характера, то есть подростки и их родители могут читать полезный контент и задавать вопросы. В дальнейшем планируем организовать фонд с квалифицированными специалистами: психологами, юристами, врачами, сейчас набираем команду, ждем всех неравнодушных к этой теме, в том числе волонтеров, - высказалась Тайжана.



«Пострадавшие дети» из прошлого



На момент запуска проекта произошел парадокс – как рассказывает Тайжана, ее номер телефона разошелся не среди подростков, а среди взрослых женщин.



- Это были женщины, пережившие сексуальное насилие в детстве, лет 20 назад. Много историй, где девочкам было по 5, по 7 и 14 лет. И они столько лет молчали… Многие уже вышли замуж, построили свои семьи, некоторые развелись и воспитывают детей самостоятельно. И вот спустя столько лет они, увидев наш проект, решили открыться и рассказать, что с ними случилось. И все как одна повторяют: «Я не знала, кому рассказать». Были и те, кто говорил маме, подругам, взрослым, но им не верили. Социальное давление и непонимание усугубляют положение, у нас в обществе жертва всегда «сама виновата» даже в том, что ее изнасиловали. И одна из целей проекта доказать, что «ты сама/сам виноват(а)» - это миф. В этих случаях это не столько виктимное поведение или позиция «я жертва, пожалейте меня». А людей даже не пытаются слышать. Это образовательная часть проекта, - добавляет Тайжана.



На странице «Как девчонка» в соцсети Instagram можно увидеть примеры тех самых анонимных историй, о которых говорила Тайжана. Имена и названия изменены в целях конфиденциальности.



«Сейчас мне 33 года. Я не помню точно, сколько мне было, примерно пять - семь лет. Тогда мы жили в деревне, в семье нас трое: брат, сестра и я (младшая). Лето, папы, мамы и сестры не было дома в тот день, только я и брат. Он старше меня на пять лет (ему примерно было 10 - 12 лет). Он всегда был строг, мог в отсутствие родителей и нагоняй дать, и заехать то скакалкой, то палкой, я его побаивалась. В тот день мне было страшно. Он не знал, как и что делать. Это было больше насилие не над телом, а над душой. Детская память забыла на время, не понимая, что же произошло. Воспоминания нахлынули в лет 14. Пыталась поговорить с мамой, она ответила, что я это придумала…»«Никому и никогда не рассказывала. Училась в N школе, в 8 классе поехали в поход с ОБЖшником, ночевали в лесничем домике, где вместо кроватей сколочен настил вдоль стены. Вот там мы все и улеглись. Ночью проснулась от прикосновений. Сильно испугалась, но быстро поняла, что это учитель. Якобы во сне я перевернулась и ухватилась руками и ногами за соседа. Он долго пытался к себе придвинуть меня, но я мертвой хваткой держалась за кого-то (уж не помню, за кого)…»



Как признается Тайжана, от многих историй, которые приходили десятками, она плакала. Девушка уверена – проблема существует уже далеко не первое десятилетие, но все самые страшные случаи часто остаются только в памяти пострадавшего ребенка. Несмотря на то, что проект ориентирован на подростков, в тот момент всех женщин она постаралась поддержать или направить к психологу – для этого все-таки необходима квалифицированная помощь, а группа создана для решения проблем подростков. Другой вопрос, что в Бурятии практически нет подобных площадок для других возрастных категорий.



Почему «Как девчонка»?



Громкое название проекту было придумано не случайно. Как объясняет Тайжана, поддержку планируется оказывать как мальчикам, так и девочкам. С насилием чаще сталкиваются девочки: с различными приставаниями на улице, домогательствами, изнасилованием и побоями. Но и мальчикам достается тоже, например буллинг сверстников или драки за школой. И им порой стыдно признать, что они боятся или попросту не хотят драться.



- Мальчики сталкиваются с насилием реже, чем девочки, но бывают и такие случаи. И если девочек так травят, то мальчику признаться, что его изнасиловали, вдвойне тяжело. Еще в детстве нам всем в голову вбивают, что девочка должна быть скромная, тихая, послушная, а мальчик – сильный, защитник, добытчик и т. д. Это очень сильно давит как на женщин, так и на мужчин. Есть достаточно ранимые и чувствительные парни, и многие не хотят, например, драться, но отказаться не могут, потому что посчитают слабаком. И если парня изобьют или вообще изнасилуют, он может наткнуться на людей, которые тупо ему скажут: «Мужик, соберись». А то, что он чувствует страх, боль, стыд, как с этим быть? Я думаю, нельзя отбирать у мальчиков возможность плакать, это нормально, бояться – нормально, испытывать боль – нормально. А рамки – это ненормально и бьет по психике. Человеку нужна поддержка и понимание независимо от его пола, и какая разница, мальчик он или девочка, - высказывается Тайжана.



В связи с этим громкое название «Как девчонка» призвано разрушить гендерные стереотипы. Как добавляет куратор проекта, еще с детства принято высказываться в духе: «Ты ревешь, как девчонка, бьешь, как девчонка, плачешь, как девчонка». А быть девчонкой – совсем неплохо.



- Девчонки могут быть крутыми и сильными, могут бить рекорды и взбираться на новые вершины. Они строят города и летают в космос, лечат людей и учат детей, руководят компаниями и снимают кино, принимают законы и открывают приюты для животных, классно готовят и шутят на сцене. Девчонки могут за себя постоять и не дать в обиду другого. Девчонки классные, лишь бы только в них верили. Если вам удобнее, можете считать проект феминистским, мы не против. Но цели и задачи у нас не воспитать поколение феминисток, а сделать подростков увереннее в собственных силах, грамотнее в плане безопасности и оказать поддержку жертвам насилия, а мальчик ты или девочка, это неважно. Мы выслушаем и поддержим любого в равной степени, без приоритетов и осуждения, - добавляет Тайжана Бушлаева.



Проект «Как девчонка» запустился совсем недавно, в связи с чем набирается команда волонтеров. В дальнейших планах предполагается и сотрудничество с местными школами самообороны, для того чтобы научить подростков базовым навыкам защиты.



Эржена Мансорунова «Номер один».

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