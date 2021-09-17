В Улан-Удэ тротуары и газоны защищают от водителей столбиками

В городе установлено уже почти двести антипарковочных столбиков





В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству производит установку антипарковочных столбиков для недопущения заезда автотранспорта на зеленые зоны и тротуары.

«Антипарковочные столбики представляют собой технические средства организации дорожного движения, способные выполнять множество функций: оградить пешеходную зону от проезжей части, предотвратить стихийные парковки на тротуарах или газонах. Всего за 4 месяца уже установлено 185 столбиков во всех районах города. Они приводят к порядку, повышают безопасность движения пешеходов, не дают возможность парковаться водителям на тротуарах и газонах», - пояснили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.







Столбики окрашены в яркий оранжевый цвет, чтобы их издалека увидели велосипедисты, пешеходы на самокатах и другой технике.Фото: мэрия Улан-Удэ