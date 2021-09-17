В Улан-Удэ по-российски оштрафован China House

Кафе выплатит 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных норм



Административный штраф в размере 200 тысяч рублей назначил Советский районный суд Улан-Удэ ООО «МВ-Феникс». Компания признана виновной в «нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Основанием для возбуждения административного дела в отношении предприятия послужил факт выявления в кафе «China House» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 81) нарушений санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



А именно: проведение массового мероприятия, размещение гостей за одним столом без соблюдения социальной дистанции, несоблюдение контроля за термометрией сотрудников, недостаточный запас средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).



Фото: pixabay.comu



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