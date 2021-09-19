В Улан-Удэ пассажиры жалуются на переполненные автобусы и маршрутки

По словам горожан, социальная дистанция в автобусах зачастую не соблюдается



Сегодня в паблике Аноним03 улан-удэнец опубликовал видео из переполненного автобуса, в котором ему пришлось ехать. В ролике видно, что атобус забит битком, расстояние между пассажирами не выдерживает никаких санитарных норм.



«Опубликуйте, пожалуйста. Это даже не час пик! Как долго будет продолжаться этот ужас с автобусами в Зверосовхоз?» - написано под постом.



Улан-удэнцы поддержали автора поста. Как выяснилось, похожие жалобы есть и у пассажиров ряда других направлений.



- Вообще полный капец творится на маршрутах номер 2 (в часы пик), 3,4, 15, 17, 19, 23, 40, 44, 33 и 46 маршрутов и вовсе как бы и нет. И многих других маршрутах, особенно в сторону Левобережья.



- В маршрутках в 100-е такая же картина в любое время.



- В Истоке каждый микрик такой.



- Восточный, Зеленый также.



- Я вообще молчу про Сотниково! – пишут наперебой горожане в комментариях под постом.



«Причины возникновения данной ситуации всем известны. Не видать нам всем цивилизованного и комфортного общественного транспорта, пока он сосредоточен в руках частных перевозчиков», - рассуждают улан-удэнцы.









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