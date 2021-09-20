В школах Улан-Удэ начались поборы "на ремонт"

Родители учеников не понимают, откуда берутся такие суммы
В соцсетях идет бурное обсуждение поста, в котором говорится о том, что в одной школ Улан-Удэ начались поборы.
"Только начался учебный год, а уже начинают выпрашивать деньги с родителей на улучшение школы. А деньги выделяет им государство. Уважаемый президент республики. Обратите внимание!!!", - пишет родитель, пожелавший остаться анонимом.
В доказательство прикреплен скриншот переписки из мессенджера.
Очевидно, что сумма ремонта школы ложится на плечи родителей. Всей школой планируется собрать 150 тысяч рублей.
"Вам наверное не только в аноним нужно написать, а куда-нибудь посерьёзнее", - пишет пользователь Ирина.
"Может руководство минобразования расскажет сколько было денег выделено каждой школе на ремонт?", - вопрошает Евгения.
"Сходите на собрание и возьмите с собой диктофон, скрытую камеру, чтобы записать факты вымогательства со стороны директора, завучей, учителей. И потом с этими записями в различные правоохранительные структуры, минобразования, президенту и т.д. Даже если эти вымогательства будут носить добровольно-принудительный характер", - предлагает пользователь Иван.
"Это столько школа потратила к сдаче комиссии при приёмке к первому сентябрю? До открытия занятий же комиссия принимает здание. Зачем теперь собирать деньги, возместить что-ли хотят? По 300₽ с ученика выходит где-то у вас", - пишет Наталья.
Ранее в управлении по информационной политике города Улан-Удэ подчеркивали – принудительно брать деньги никто не вправе.
Фото: "Номер один"
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.