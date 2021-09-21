В Улан-Удэ очищены более 5 тыс опор элктроосвещения

Рекламный мусор приходится убирать монтерам и водителям «Горсвета»



В Улан-Удэ только за прошедшие выходные городские электрики привели в порядок 49 опор наружного освещения. А всего с начала года очищены 5170 опор, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Горожане стали чаще жаловаться на заклеенные объявлениями указатели, опоры освещения, светофоры и остановки. Такая реклама портит не только городское имущество, но и угрожает безопасности дорожного движения.



«У нас нет отдельной бригады по очистке опор, поэтому вся нагрузка идет на электромонтеров и водителей, которым приходится дополнительно к своей работе выполнять эти задачи, – рассказывает директор «Горсвета» Алексей Тулонов.



Специалисты учреждения вручную очищают столбы и стойки, а также периодически их окрашивают.



Напомним, за нарушение правил размещения рекламы управление административного контроля привлекает виновных к административной ответственности. Размещение объявлений, плакатов, вывесок и т. д. влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru



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