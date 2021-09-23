Четверо человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Приангарье

Школьники направлялись на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселке Кутулик







В Иркутской области 22 сентября днем на трассе «Сибирь» вблизи поселка Кутулик столкнулись школьный автобус и автомобиль УАЗ. В автобусе находилось 18 детей, учащиеся 2, 4, и 9 классов, трое взрослых сопровождающих и водитель.



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили ребенок 2011 года рождения, сопровождающий, водитель автобуса и водитель УАЗ. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные дети, находившиеся в автобусе, направлены на медицинское обследование.



Ведется доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



По предварительной информации министерства здравоохранения Иркутской области, за помощью к медикам обратились семь человек. Среди них учащиеся Ангарской средней школы Аларского района и их сопровождающие, сообщает сайт областной администрации.



По данным ГИБДД Иркутской области, дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса ПАЗ (в котором находились 22 человека, из них 18 детей) и автомобиля УАЗ (в котором находился один человек) произошло в поселке Кутулик Аларского района, в районе 1712-го километра федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Школьники направлялись на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселке Кутулик. Детей сопровождали трое взрослых – один из них родитель.



Как сообщили в министерстве образования региона, в Иркутской области 383 сельских и городских школ осуществляют ежедневную организованную доставку к месту обучения более 26 тысяч школьников из 959 сел и деревень. В подвозе задействовано 636 школьных автобусов. Все автобусы, которые осуществляют ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами, соответствуют современным требованиям безопасности перевозок. Штат водителей, необходимый для организации ежедневного подвоза обучающихся, укомплектован.



Перед началом нового учебного года все школьные автобусы прошли технический осмотр.



Фото: irkobl.ru



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