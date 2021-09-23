В Улан-Удэ возобновили капремонт крыш многоквартирных домов

По плану этого года осталось привести в порядок крыши 16 домов, 34 отремонтировали в зимне-весенний период



Фонду капремонта Бурятии удалось распределить работы по капитальному ремонту крыш на осенне-весенний и зимний периоды. В летний, чаще дождливый сезон, в этом году работы по крышам не проводились. Всего в Улан-Удэ по плану этого года осталось привести в порядок крыши 16 домов, 34 отремонтировали в зимне-весенний период, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Бурятии.



Первым объектом после небольшого перерыва стал дом по ул.Строителей 36. Инженер УК «Дом-сервис» Лидия Никанорова рассказала, что старая крыша доставляла немало хлопот и очень нуждалась именно в капитальном ремонте.



«Стропильная система изношена, на шифере местами есть трещины и дыры. А из-за того, что кирпичная кладка вентиляционных шахт разрушена, нам каждый год приходится вручную выгребать из вентканалов кирпичную крошку. Иначе в квартирах могла образовываться плесень», - отметила она.



Напомним, в прошлом году в столице республики капитально отремонтировано порядка 100 крыш многоквартирных домов на общую сумму 311 млн. рублей. В этом году работ по капремонту крыш меньше – 50, что позволило распределить этот вид работ все периоды, кроме летнего. В районах Бурятии ремонт крыш стартует с 1 октября.



Фото: пресс-служба Фонда капремонта Бурятии



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