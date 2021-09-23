В Улан-Удэ задержан бомжеватый «отелло»

Ударив сожительницу ножом, он пять дней не вызывал врачей



В Улан-Удэ 21 сентября в Больнице скорой медицинской помощи от многочисленных повреждений головы, внутренних органов, колото-резанного ранения живота скончалась 47-летняя женщина, которую незадолго до смерти в состоянии комы обнаружили в комнате одного из общежитий по улице Клыпина.



Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний сожитель покойной. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. При предъявлении обвинения вину признал полностью.



По данным следствия, обвиняемый и его сожительница злоупотребляли алкогольными напитками, нередко бродяжничали, нигде не работали. В течение 16 сентября они употребляли спиртное на улице, после чего под вечер вернулись домой в общежитие, где между ними на почве ревности произошел конфликт.



Во время ссоры мужчина стал избивать сожительницу, а затем схватил нож и нанес им удар в живот потерпевшей. После этого они успокоились, помирились и легли спать. На протяжении следующих дней женщина оставалась в комнате и практически неподвижно лежала на полу. Обвиняемый попыток оказать ей помощь не предпринимал, в лечебные учреждения не обращался. В ходе допроса он объяснил свое бездействие отсутствием жалоб со стороны потерпевшей.



А 21 сентября утром женщина перестала подавать признаки жизни. Только после этого сожитель сходил к соседям и вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали в состоянии комы, через непродолжительное время она скончалась в больнице.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



Фото: «Номер один»



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