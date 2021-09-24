В Улан-Удэ чиновники торжественно открыли спорткомплексы с недоделками

К объектам масса замечаний, но устранять их никто не спешит





Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии добиваются устранения нарушений в недавно открывшихся физкультурно-оздоровительных комплексах школ №18 и №22 в Улан-Удэ. Несмотря на предписания прокуратуры, ранее выявленные общественниками потенциально опасные для жизни и здоровья детей строительные недочеты не устранены. Спортивные объекты торжественно открыты и уже активно эксплуатируются школьниками.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, в школе №22 в середине сентября состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, строительство которого велось в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта составила более 34 млн руб. Однако у общественников остался ряд претензий к качеству выполненных работ.





Однако в сентябре, в ходе совместного контрольного рейда ОНФ, счетной палаты города, прокуратуры и представителя «Улан-Удэстройзаказчика» выяснилось, что на школьных физкультурно-спортивных комплексах нарушения устранены не до конца.





Кроме этого, большая часть саженцев на всей территории комплекса высохла и, вероятно, погибла, бетонированные дорожки и спортивная площадка - в трещинах, в одном месте площадка уже просела - очевидно, что покрытие уложено некачественно. После прошедшего дождя ливневая канализация по периметру футбольного поля показала, что функционирует плохо – вода не ушла и подтопила площадку. Нашлись замечания и для трибун – несколько пластиковых сидений сломаны, возможно, вандалами. А представитель «Улан-Удэстройзаказчика» сообщил, что с объекта бесследно исчезли красные футбольные ворота.





В ходе контрольного обследования спортплощадки у школы №18 была отмечена установка на футбольном поле некачественных ворот. Еще в мае сотрудники школы рассказали общественникам, что подрядчик изначально установил нестандартные неустойчивые ворота – гораздо выше и более узкие, чем положено для игры в футбол. Их пообещали заменить, но этого так и не произошло. В яме на участке для прыжков в длину камни так и не убраны, что также небезопасно. Неровность на искусственном покрытии футбольного поля устранили некачественно, по краю площадки идет волна, которая также представляет опасность для юных спортсменов и в скором времени порвется.





Данный объект эксперты ОНФ взяли на контроль еще в конце ноября 2020 года после сигнала от граждан о неудовлетворительной работе подрядчика: рабочие при минусовой температуре высаживали в мерзлую землю деревья и окрашивали ограждение. Кроме того, в ходе рейда общественников выяснилось, что вместо заявленных 150 саженцев (50 калин, 50 берез и 50 елей) было высажено лишь 80. Факты нарушений, выявленные общественниками, подтвердили прокуратура Бурятии и Контрольно-счетная палата Улан-Удэ. Надзорные органы также обнаружили оплаченные, но фактически не выполненные работы, в частности, касающиеся не прижившихся насаждений. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» было направлено прокурорское представление для устранения замечаний и рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц, допустивших нарушение.На спортивном объекте школы №22 подъем для маломобильных граждан неудобен в использовании, на металлических элементах баскетбольной площадки отслаивается краска. На тренажерном комплексе общественники нашли два сломанных тренажера с острыми деталями, которые представляют опасность для людей. Открытым так и остался вопрос по креплению баскетбольной стойки - по мнению активистов ОНФ, она неустойчива, закреплена не по нормативам и опасна для использования.«На вопрос, почему до сих пор остается так много недочетов, представитель «Улан-Удэстройзаказчика» сообщил, что претензионная работа с подрядчиком ведется. Кроме этого, по данным Контрольно-счетной палаты Улан-Удэ, часть работ, фактически не выполненных на момент сдачи объекта, была оплачена «Улан-Удэстройзаказчиком» компании ООО «Легион-1». Оба спортивных комплекса сданы, торжественно открыты и эксплуатируются совсем недавно, но у нас большие сомнения и нарекания к качеству работ, а, соответственно, и к долговечности объекта. Потрачены большие деньги, но в очередной раз мы видим и убеждаемся, что это просто «красивая» афиша», - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.Он также добавил, что в данной ситуации, учитывая, что объекты уже сданы, ОНФ настаивает на качественной претензионной работе, в том числе в соответствии с внесенными представлениями прокуратуры.Фото: ОНФ