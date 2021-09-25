В Улан-Удэ еще одну семью заставляют платить за несуществующее тепло

Семью с маленьким ребенком, проживающую в общежитии, лишили теплоснабжения еще три года назад, поставив заглушку на батарею



Однако долги за «предоставляемые услуги» растут до сих пор. В этом конфликте свое причастие к обрезке труб ТГК-14 продолжает категорически отрицать. Впрочем, это далеко не первый аналогичный случай. В столице Бурятии эпопея с обрезанными трубами длится уже давно.



Лишили тепла из-за 6 тысяч



В редакцию «Номер один» обратилась жительница дома по улице Октябрьской, 21, рассказав, что они уже третий год воюют с компанией ТГК-14. А началось все с того, что молодые родители с ребенком в 2017 году решили купить комнату в общежитии. Во время заключения сделки о покупке комнаты в 2017 году выяснилось, что на помещении числятся долги прежних владельцев, но те взяли на себя обязательства разобраться со старыми долгами.



- Они действительно оплачивали, было видно, что суммы уменьшаются. Какие-то небольшие долги остались. «Водоканал» списал их нам как новым собственникам, «Энергосбыт» и управляющая компания тоже. Но ТГК-14 списать старые долги отказалась. Вдобавок тогда была сложность - самой трубы в комнате не было, мы ее сами позднее подводили от соседей. При этом присутствовали инспектора ТГК-14, и они сами устанавливали батарею. Мы заехали в декабре месяце, январь-февраль оплачивали, потом у нас случились финансовые трудности. Когда оставалось оплатить небольшую сумму в районе 6 тысяч, из ТГК-14 пришли к нам и сказали, что срежут батарею. Но я предложила им провести данную процедуру в присутствии участкового. Тогда они не стали срезать, а просто установили на трубу заглушку. Нам объяснили, что ничего страшного в этом нет - мы должны заключить договор о реструктуризации долга, оплатить первый месяц, и тогда нам тепло вернут. Вдобавок я уточнила, будет ли подключение стоить денег, сказали, что все подключат бесплатно, - вспоминает улан-удэнка Елена Мягкова (фамилия изменена).



По словам Елены, когда задолженность они уже оплатили, в ТГК-14 сообщили, что подключение все же будет платным.



- На тот момент мы полностью погасили все долги, но сумма на уменьшение почему-то не пошла. На наше требование о подключении пришел отказ – нам велели оплатить еще 5,5 тысячи за подключение. Мы подумали, что комната маленькая, всего 16 «квадратов», и решили отапливать ее электричеством. Нам этого хватало – зима прошла даже намного теплее, чем с батареей центрального отопления. Но отказ от отопления у нас попросту не приняли, платежи продолжили начислять. У нас якобы где-то проходит стояк, от которого мы по-любому будем отапливаться. Но при этом на трубе стояла заглушка! Но через комнату никакой стояк не проходит – мы «прорывались» через стену. Даже по фотографиям видно, что наша труба врезана через комнату соседей, - разводит руками жительница. - Далее пошли судебные разбирательства, я несколько раз писала заявление на отмену судебных исков и выигрывала. Потом мы столкнулись с тем, что долг все равно растет сам по себе.



В итоге через некоторое время семье пришлось съехать из комнаты уже из-за другой проблемы – ребенок начал много болеть. На тот момент в неотапливаемой комнате появилась плесень, обои начали отходить из-за грибка. Мягковым пришлось устроить поход по врачам: аллергологам, иммунологам и лор-специалистам. И родителям сообщили, что недуги ребенка, вероятно, связаны с плесенью и сыростью в жилье. Поэтому сейчас комната пустует.



- На сегодня я готовлю исковое заявление на списание долгов и проведение экологической экспертизы. Либо это вина бывшей управляющей компании «Эталон-С», запустившей этот дом до проблемного состояния, либо все дело в отсутствии отопления. Мы прожили там два года, и, насколько я знаю, в этом общежитии очень много комнат с обрезанными батареями. Многие люди так и сидят без тепла и говорят, что не могут этот факт доказать. Сейчас жильцам сказали, что им готовы вернуть батареи, но долги за тот период, когда батарей не было, никто списывать не будет, - удивляется Елена.



ТГК-14: «Сведения отсутствуют»



Получается, из-за небольшого долга отопление было «заглушено», и к этому долгу добавилась сумма за возобновление подачи тепла, а спустя годы набежал и счет за неиспользованное отопление. Сейчас общий долг составляет порядка 50 тыс. рублей, и все это за тот период, пока отопление было отключено.



В свою очередь, ПАО «ТГК-14» предъявленные претензии в свой адрес полностью отрицает. В ответ на запрос редакции «Номер один» сообщается, что упомянутые жильцы заселились в ноябре 2017 года, и по бумагам долг старых жильцов им не предъявлялся. При этом злосчастную заглушку на батарею сотрудники ТГК-14, по их словам, вообще не устанавливали.



Вдобавок в ТГК-14 обращают внимание, что, согласно Постановлению правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», потребитель «не вправе самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и(или) технической документацией на многоквартирный жилой дом».



В связи с тем, что радиаторы отопления являются собственностью граждан, то ПАО «ТГК-14» не оказывает платных услуг по монтажу систем отопления. Вместе с тем никто не вправе препятствовать гражданину в восстановлении системы отопления в своем жилище. Таким образом, М. имеет право самостоятельно восстановить систему отопления в своем доме, объясняют в ТГК-14.



Как отмечают в компании, «возможность одностороннего расторжения гражданином договора путем демонтажа радиаторов отопления в своей квартире» не предусмотрена законом.



Кроме того, в ТГК-14 объясняют, что даже если сама комната отрезана от отопления, она все равно обогревается соседними комнатами.



«Указанная презумпция может быть опровергнута отсутствием фактического потребления тепловой энергии, обусловленным, в частности, согласованным в установленном порядке демонтажом системы отопления помещения с переходом на иной вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через помещение элементов внутридомовой системы, а также изначальным отсутствием в помещении элементов системы отопления. Температурный режим в таком случае будет обеспечен за счет повышения теплопотребления соседними помещениями», - отмечают в ответе.



Если резюмировать сказанное, по объяснению компании выходит, что жильцы якобы сами себе демонтировали трубу и выплатить долги должны независимо от того, получали тепло или нет.



Мистические «некие лица»



Тем не менее позиция ТГК-14 полностью расходится с рассказами очевидцев и хозяев помещений. Информация о том, что ТГК-14 опровергает факт установки заглушки, Елену обескуражило. Вспоминая события 2018 года, жительница рассказывает, что данное событие проходило громко, поэтому это могут подтвердить множество свидетелей.



- При установке заглушки я попросила у них акт, они ответили, что нужно обратиться в офис ТГК-14. Однако там нам ответили, что никакого акта нет. Они на словах признали, что отключили отопление, но на основании чего произошло отключение, до сих пор не могут объяснить. Это очень странно. Причем у нас общежитие коридорного типа, поэтому даже мои соседи видели, что в тот день приходили инспектора ТГК-14, у меня потом спрашивали: «Кто это приходил?», а я отвечала, что рабочие ТГК поставили нам заглушку. Людей очень много, кто видел эту ситуацию, - рассказывает женщина.



13 сентября семья Мягковых подала исковое заявление о списании долгов и отмене судебного приказа, а также присоединилась к общественному движению «Против произвола ТГК-14».



Отметим, что тема с отрезанными батареями уже давно стала наболевшей для Бурятии. По этому поводу в адрес компании поступали многочисленные иски от горожан, однако в ТГК-14 продолжают категорически отрицать факт, что отрезание жителей от теплоснабжения проводила именно их компания.



Люди живут без отопления, но долги за тепло продолжают расти, достигая десятков тысяч рублей. Невзирая на то, что фактически горожане не получают услуги годами, платить за тепло они все равно обязаны. В подобных ситуациях официально вину возлагают почему-то на «неких третьих лиц», проводивших демонтаж труб якобы без ведома тепловой компании, а в ином случае и вовсе винят в накопившихся долгах самих потребителей.



Даже толпы жителей города, объединившихся в движение «Нет произволу ТГК-14», на уровне правительства не смогли доказать свою правоту. Напомним, в сентябре 2019 года в правительстве Бурятии прошло совещание с участием главы республики Алексея Цыденова и республиканских ведомств, а также граждан. По его итогам в ТГК-14 согласились провести перерасчет всем, кто был отключен и написал заявление о перерасчете до 1 сентября 2019 года. Тем не менее в ответ на доказательства в виде актов от ТГК-14 коммунальщики все равно не признали свое причастие к скандалу с обрезанными батареями, уверяя, что эту работу произвели некие «неустановленные лица» в одежде с логотипами их компании.



Позднее, несмотря на все доказательства, в августе 2020 года СУ МВД Бурятии прекратило уголовное дело в отношении работников ТГК-14. На тот момент число пострадавших от «обрезки» уже оценивалось в несколько тысяч человек. Количество «обрезанных» увеличивается по сей день, но проблема своего решения так и не находит.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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