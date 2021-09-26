Улан-удэнцы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта

Людям приходится подолгу ждать свой автобус и в условиях пандемии коронавируса каждый день ездить в битком набитом транспорте



В редакцию «Номер один» все чаще обращаются с жалобами на беспорядок в системе общественного транспорта Улан-Удэ. Так, на плохую работу маршруток жалуются жители сотых кварталов, Левобережья, Восточного и некоторых других микрорайонов. Людям приходится подолгу ждать свой автобус и в условиях пандемии коронавируса каждый день ездить в битком набитом транспорте.



«Путинские» автобусы пропали



В октябре 2019 года в столице Бурятии запустили 42 новых автобуса с цитатами Владимира Путина. В первую очередь эти автобусы должны были облегчить жизнь горожанам из отдаленных микрорайонов города, где «частники» ездят из рук вон плохо либо маршруток просто не хватает. Это Левый Берег, Загорск, сотые кварталы, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый Бор, Забайкальский. Автобусы передали в МУП «Городские маршруты», где сообщили, что транспорт будет ездить строго по расписанию.



Казалось бы, вот они, новые автобусы – пользуйтесь, горожане. Вопрос, как добраться до нужного места, должен был отпасть. Однако все сложилось иначе. В сотых кварталах между муниципальными автобусами и частными перевозчиками развернулась настоящая война.



- У нас ездили автобусы по маршрутам №1, 70а и 71а. Маршрут №1 пролегал по направлению «115 квартал – Железнодорожный вокзал», 70А - «115 квартал - ВСГТУ - Богатырский мост - 47 квартал - 115 квартал», 71А - «115 квартал - 47 квартал - Богатырский мост - ВСГТУ - 115 квартал». Сразу после появления этих автобусов водители маршруток начали отбирать у них пассажиров. Выезжали за несколько минут перед отправлением большого автобуса, и люди садились к ним. В общем, большие автобусы просто выжили. Сейчас у нас не осталось ни одного муниципального автобуса, - поведал нам один из жителей сотых кварталов Александр Романов.



Мужчина говорит, что муниципальный транспорт в сотых кварталах продержался до лета текущего года.



- Больше мы их не видели, - вздыхает Александр. – По утрам маршрутки идут полные, люди садятся в 115 квартале, и к 112-му автобусы подъезжают уже полные. Вечером также порой невозможно втиснуться.



Администрация Улан-Удэ жителям сотых кварталов в ответ на их возмущения и требования вернуть муниципальный транспорт ответила, что на него не было спроса.



В рабочие дни предприятие «Городские маршруты» по плану должно выпускать на маршрут №1 два автобуса с конечной остановки «115 мкр.» до остановки «Железнодорожный вокзал». При проведении мониторинга выяснилось, что маршрут маловостребован для горожан и крайне убыточен для перевозчика. В день один автобус перевозит 70 - 80 человек. В зависимости от времени суток, один рейс провозит от двух до восьми человек. Это обусловлено достаточным количеством попутного транспорта, обслуживающего микрорайон, ответили в мэрии.



Горожан такой ответ не устроил.



- Спросите любого жителя - они видели эти новые автобусы в первые два месяца, а далее их просто задавили маршрутчики, муниципальные автобусы перестали ездить. Как можно делать такие выводы? Вы посмотрите, все маршруты №40, 70, 71 и 92 каждый день с утра до ночи битком идут. Люди не могут нормально сесть и уехать, - выразили жители сотых свое мнение.



Жалоб много



Свое возмущение относительно работы общественного транспорта активно высказывают жители и других микрорайонов Улан-Удэ. Горожане жалуются на работу 3, 4, 19, 21, 23, 51 и 54-го маршрутов.



- Вот 4-й маршрут - сами не хотят работать и другим не дают. В выходные вообще ни уехать, ни приехать. Хорошо, хоть в будни 4А ездит, хоть как-то добираемся до дома, - пишет улан-удэнка в соцсетях.



- Вам повезло, в Поселье 4А ходит, а вот к нам в Матросова и на Площадку добраться целый квест. 4-й маршрут специально выезжает перед 4А и собирает всех с остановок. Выезжает 4А и едет полупустой. Обидно за этот маршрут, - делятся мнением люди.



- Требую вернуть маршруты №51 и 54, - лаконично взывает горожанин.



- Сейчас не только №3, но и №21 ходит плохо. Раньше с площади Банзарова №3 отправлялся каждые три минуты, то теперь - каждые восемь минут. Когда выезжает с Восточного, уже на остановке «Бассейн» забит полностью. Сегодня с конечной Восточного не мог уехать на №3, их просто не было, - описывает свои проблемы улан-удэнец.



В администрации города такой странный график движения маршруток объясняют либо пробками либо пандемией: «Случающиеся отклонения в интервале движения связаны с транспортной загруженностью магистральных улиц в пиковые часы. В частности, из-за заторов по улицам Иволгинская, Николая Петрова, Элеватор происходит отклонение со временем у маршрутов №3, 4, 19. Работа маршрутов №3, 4, 19 включена в план проверок работы городских маршрутов.



На фоне распространения коронавирусной инфекции обострилась нехватка водителей на городских маршрутах, в том числе и на данном. Водители находятся на «больничном». Каждый день по маршруту №92 на линию выходит 12 автобусов».



Но возникает вопрос: разве скученность пассажиров не способствует распространению коронавирусной инфекции? По словам горожан, социальная дистанция в автобусах зачастую не соблюдается. Так, в паблике Аноним03 улан-удэнец опубликовал видео из переполненного автобуса, в котором ему пришлось ехать. В ролике видно, что автобус забит битком, расстояние между пассажирами не выдерживает никаких санитарных норм.



- Опубликуйте, пожалуйста. Это даже не час пик. Как долго будет продолжаться этот ужас с автобусами в Зверосовхоз? - написано под постом.



Улан-удэнцы поддержали автора поста. Добавив свои проблемные направления: Восточный, Зеленый, Исток, Левый Берег и др.



Отметим также, что, помимо неотрегулированного графика движения, частные перевозчики «забывают» о комфорте своих пассажиров. В целом можно сказать, что комфорт и улан-удэнские маршрутки – понятия несовместимые. Летом в маршрутках душно, зимой холодно, салоны грязные, а сиденья обшарпанные. Зачастую в транспорте даже нет поручней, людям не за что держаться.



Проверит ОНФ



Перебоями в работе общественного транспорта в Бурятии заинтересовались представители Общероссийского народного фронта. Общественники проведут мониторинг работы общественного транспорта для оценки хода реализации транспортной реформы во всех регионах. Эксперты определят уровень удовлетворенности граждан организацией маршрутов наземного городского транспорта, а также состояние транспортной инфраструктуры.



Причиной для проведения мониторинга послужили обращения жителей регионов, жалующихся на отмену автобусных рейсов из административных центров в населенные пункты, неудобные интервалы движения общественного транспорта, а также на неудовлетворительное состояние автобусных павильонов и остановочных пунктов.



- От жителей поступают жалобы на слишком длинный интервал движения маршрутных транспортных средств в дневное и вечернее время. Это связано, в первую очередь, с нехваткой водителей и пассажирского транспорта на линиях, по этой же причине невозможно увеличить рабочий день общественного транспорта. Также в Улан-Удэ нет выделенных полос для автобусов, поэтому время ожидания общественного транспорта увеличивается в разы в часы пик, когда маршрутки стоят в пробках в общем потоке. Кроме этого, необходимо обновление старого парка автобусов, - рассказывает координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.



Как известно, общественный транспорт - ключевой элемент инфраструктуры города, а его доступность и комфорт - важные показатели качества жизни. В Улан-Удэ уровень развития пассажирского транспорта остается низким. И, судя по всему, в ближайшее время качественных изменений к лучшему не ожидается.



Лариса Ситник, «Номер один».

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