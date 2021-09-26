Жители Улан-Удэ столкнулись с трудностями передвижения по новым дорогам

Продолжается эпопея с установкой высоких бордюрных камней на ремонтируемой улице Чертенкова



В Улан-Удэ продолжают расхлебывать последствия дорожного ремонта, в результате чего автомобилисты вынуждены нарушать правила дорожного движения и испытывают неудобства. Есть пострадавшие и среди местных жителей, которые теперь не могут нормально попасть в свой дом.



Так, продолжается эпопея с установкой высоких бордюрных камней на ремонтируемой улице Чертенкова, а также с заужением дороги, что вызвало негодование автомобилистов.



Напомним, эта улица отремонтирована в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства по контракту в размере около 54 млн рублей освоило ООО «Легион-1» (директор Репсима Кучукян).



Как выяснилось, дорога заужена за счет установки дорожных бортовых камней вдоль трамвайных путей в районе конечной остановки трамвая на улице Чертенкова. В результате автомобилисты не могут разъехаться или припарковаться на ставшей очень узкой дороге. Водители вынуждены нарушать правила и ездить по встречной полосе движения.



Тем не менее команда установить бордюры там, где они в итоге создали неудобства горожан, строителям поступила. Возможно, тем самым принято решение заметно увеличить масштабы и объем бюджетного финансирования одного из местных «бордюрно-плиточных» предприятий, сидящего на муниципальных заказах. А уж как освоить дополнительные деньги, эти ребята легко сообразили.



В комитете по транспорту и потребительскому рынку мэрии Улан-Удэ, в свою очередь, объяснили это тем, что иного выхода из этой ситуации они не видели.



В связи с тем, что проезжая часть в районе улицы Чертенкова составляет 3,9 метра, организовать двустороннее движение на участке не представляется возможным (минимально необходимое расстояние - семь метров). Это стало причиной принятия решения по организации дорожного движения только в одностороннем порядке. При этом для проезда в обратном направлении жители могут использовать проезд по улице Коллективная. По поводу расширения проезжей части за счет асфальтирования трамвайных путей до уровня дороги возникает ситуация встречного движения автомобильного и трамвайного транспорта, что недопустимо, отметили в ведомстве.



Между тем масштабные дорожные ремонты обернулись неудобствами не только для жителей улицы Чертенкова.



Со схожей проблемой, когда во главу угла ставятся вопросы увеличения смет и объемов, а не интересов улан-удэнцев, столкнулись и жители улицы Псковская.



- Раньше у нас на улице был старый асфальт, его постоянно ремонтировали, но потом решили поднять дорогу на полметра, сделать новое покрытие, - жалуется жительница дома №101, пенсионерка Вера Трифонова. - Но стало еще хуже. Ведь уровень дороги подняли высоко и залили асфальтом. И дверь в нашем кирпичном гараже перестала закрываться, выехать на машине стало невозможно. Словом, замуровали нас.



По словам жительницы дома, поднять железные ворота на уровень новой дороги технически не представлялось возможным. Ведь в этом случае надо было поднимать либо весь гараж, либо увеличивать верхний уровень гаражного проема, что означало разрушение уже достаточно ветхой крыши. Ремонт дороги обернулся материальными затратами для пенсионерки.



- Мне пришлось выбрасывать старые железные ворота и платить за установку горизонтальных автоматических ворот 76 тыс. рублей, - жалуется она.



Но это полбеды, с дороги с установленными на ней высокими бордюрами теперь приходится буквально сбегать — очень высок уровень наклона.



- Как с горки съезжаем зимой, а летом вода двор заливает, - сетует пенсионерка. - А ведь ноги уже почти не ходят, трудно нам так жить.



Обращения к контролирующим организациями и местным депутатам с просьбой переделать высокие съезды с дороги натыкаются пока лишь на одни обещания. В последнем письме, что пришло Вере Трифоновой от одного из ведомств, сообщалось, что ее вопрос намерены решить не ранее лета 2022 года. Так что пенсионерке накануне и этой зимы пора готовить сани. С новой дороги теперь ей придется закатываться в свой дом, что называется, с ветерком.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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