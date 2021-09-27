Фото дня: недоступная площадь Советов

Улан-удэнцы жалуются на огромные лужи в центре города



Огромная лужа в центре Улан-Удэ создает серьезные неудобства для горожан. Так, на одном из пешеходных переходов вода разлилась на половину дороги, мешая, тем самым, переходить проезжую часть.



"Даже к площади Советов нельзя пройти по пешеходному переходу? Дети, коляски через кусты пробиваются, чтобы не наступить в лужу. Хотя дождь в крайний раз был 2-3 дня назад", - написал анонимный пользователь популярного бурятского паблика.







Фото: Аноним 03

Огромная лужа в центре Улан-Удэ создает серьезные неудобства для горожан. Так, на одном из пешеходных переходов вода разлилась на половину дороги, мешая, тем самым, переходить проезжую часть."Даже к площади Советов нельзя пройти по пешеходному переходу? Дети, коляски через кусты пробиваются, чтобы не наступить в лужу. Хотя дождь в крайний раз был 2-3 дня назад", - написал анонимный пользователь популярного бурятского паблика.Фото: Аноним 03

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