Жителей Улан-Удэ насмешил побег пациента из наркологического диспансера

Мужчина спустился с 3 этажа по связанным простыням



Из Республиканского наркологического диспансера сбежал пациент. Сделал он это в классическом духе - связал простыни и спустился с третьего этажа. Фотографии с места событий опубликовал анонимный пользователь популярного бурятского паблика.















Пользователей насмешила ситуация.



"Позвонил, скинул "кобылу", и все дела. Дилетанты";

"Любители острых приключенческих ощущений а ля Дюма";

"Браво", - комментируют пользователи.



Фото: Аноним 03

Из Республиканского наркологического диспансера сбежал пациент. Сделал он это в классическом духе - связал простыни и спустился с третьего этажа. Фотографии с места событий опубликовал анонимный пользователь популярного бурятского паблика.Пользователей насмешила ситуация., - комментируют пользователи.Фото: Аноним 03

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