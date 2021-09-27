Жителей Улан-Удэ насмешил побег пациента из наркологического диспансера

Мужчина спустился с 3 этажа по связанным простыням
Из Республиканского наркологического диспансера сбежал пациент. Сделал он это в классическом духе - связал простыни и спустился с третьего этажа. Фотографии с места событий опубликовал анонимный пользователь популярного бурятского паблика.
Пользователей насмешила ситуация.
"Позвонил, скинул "кобылу", и все дела. Дилетанты";
"Любители острых приключенческих ощущений а ля Дюма";
"Браво", - комментируют пользователи.
Фото: Аноним 03
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