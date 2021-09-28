В Улан-Удэ «Водоканал» хотел оштрафовать переболевшую ковидом бабушку

Пожилая женщина якобы самовольно подключилась к сетям водоснабжения





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась пенсионерка, которой «Водоканал» начислил штраф в размере более 30 тысяч рублей за самовольное пользование водопроводом.

Женщина пояснила, что в 2020 году возле ее дома были проведены системы водоснабжения и канализации. В декабре того же года в присутствии представителя «Водоканала» был подписан акт о завершении работ. Соответственно, подключение к централизованной системе холодного водоснабжения с ее стороны не было самовольным.«В виду сложившихся обстоятельств, а именно: несвоевременное представление документации со стороны подрядчика, а также в силу возраста и тяжелого состояния здоровья после перенесенного коронавируса, своевременно подать документы на заключение договора с МУП «Водоканал» женщина не смогла. Также она сообщила, что никаких разъяснений по заключению договора, уведомлений о несанкционированном подключении и наложении штрафа она не получала. Для составления акта о выявлении самовольного подключения сотрудники «Водоканала» к ней не обращались», - рассказали в аппарате уполномоченного.При этом в ответ на запрос омбудсмена «Водоканал» настаивал на правомерности начисления штрафа и его взыскании.В соответствии с Жилищным кодексом аппарат уполномоченного провел анализ действий «Водоканала» и пришел к выводу о неправомерности начисления штрафа. Соответствующее письмо было направлено в Госстройжилнадзор и Муниципальную жилищную инспекцию.«По результатам проверки факт неправомерности действий со стороны МУП «Водоканал» нашел свое подтверждение. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения», - сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»