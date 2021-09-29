В Улан-Удэ в каждом районе начали работать мобильные бригады по благоустройству

Они быстро и качественно решают проблемы горожан



В каждом районе Улан-Удэ начали работать мобильные бригады по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



В прошлом году на базе МБУ «Комбинат по благоустройству» по предложению председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева в качестве эксперимента была создана мобильная бригада для оперативного решения городских проблем.



Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков по итогам эксперимента поручил Комитету продолжить работу мобильной бригады на постоянной основе.



Мобильная бригада показала свою эффективность, быстро и качественно решая проблемы горожан. Бригада в составе сварщика и двух рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в течение дня ремонтируют плитку, остановочные пункты, скамейки, урны, ливневые канализации, заборы, ограждения и т. д.



В течение года мобильная бригада дежурила по одной неделе в каждом районе города. Из-за увеличения задач по благоустройству и по просьбе руководителей администраций районов с сентября этого года созданы две дополнительные мобильные бригады на постоянной основе. Бригады выполняют задания администраций районов по обращениям горожан, по запросам социальных учреждений и коммунальных служб. У каждой мобильной бригады есть необходимое оборудование и инструменты.



– В этом году мы дополнительно запустили во всех районах комплексные бригады, которые работают и прикреплены к администрациям для того, чтобы максимально быстро выполнить поставленные задачи. Работы много и по просьбе руководителей районов мы сформировали постоянные бригады. Таким образом мы в ежедневном режиме отрабатываем все городские проблемы и задачи, – пояснил заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Отметим, мобильные бригады также принимают участие в устранении последствий сильных ливней, работая с мотопомпами. В случае экстренного ЧП бригады могут объединиться в одну и совместно устранить любую проблему.



Руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев отметил, что работа постоянной бригады в районе существенно снижает количество обращений горожан.



– Советский район имеет большую площадь территорий. Конечно, всегда появляются повреждения плитки на тротуарах, разрушения дорожных ограждений в результате ДТП и наездов автотранспорта, систем водополива. Ранее мы ждали в порядке очереди, когда к нам зайдет мобильная бригада. Я отслеживаю обращения граждан и заметил снижение количества жалоб с момента начала работы постоянной бригады, – рассказал Евгений Вячеславович.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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