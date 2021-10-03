В Бурятии дорожные знаки в турзоне «Пески» признали незаконными

На этом участке дороге автомобилисты регулярно «попадали» на многочисленные штрафы по нарушению скоростного режима



Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал незаконным установку дорожного ограничивающего знака «Начало населенного пункта» в районе турзоны «Пески» в Прибайкальском районе Бурятии.



Как установил суд, ограничивающего знака в данной местности быть не должно, поскольку в «Песках» нет главного - ни населенного пункта, ни жилых строений. А на нет и штрафов нет.



Напомним, дорожные знаки в районе турзоны «Пески» явно вводили автомобилистов в заблуждение. Так, двигаясь по трассе с разрешенной скоростью 90 километров в час, автомобилисты, проезжая мимо местности «Пески», «попадали» на ограничение в 60 километров в час фиксируемые видеокамерами, установленными специально неподалеку от знаков «Начало населенного пункта». Самого же населенного пункта в реальности не существовало. Что давало основание подозревать — знаки и камеры установлены лишь для того, чтобы заколачивать деньги на автомобилистах.



Не известно, сколько бы это продолжалось и дальше, если бы в 2020 году в эту «ловушку» не попал улан-удэнец Максим Лобышев. Автомобилист не согласился со штрафом, опротестовал его, а также подал в прокуратуру жалобу на то, что при полном отсутствии жилой или дачной застройки знака о населенном пункте на дороге быть не должно.



Весной 2021 года прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ». А поскольку дорожники не согласились с позицией прокуратуры, «око государево» подало в суд. Тогда же МВД по Бурятии предложило оператору - ГБУ «Центр информационных технологий РБ» передислоцировать видеокомплексы в другие места: в те аварийно-опасные участки, где они действительно необходимы. А видеокамеры по фиксации нарушений скоростного режима в 60 километров в час на всякий случай были временно выключены.



И вот на днях Железнодорожный райсуд Улан-Удэ полностью удовлетворил иск прокуратуры по демонтажу дорожных знаков в местности «Пески». Поставив точку в споре между автомобилистами и «дорожниками». (Решение пока не вступило в законную силу.)



По оценкам Максима Лобышева, с момента установки (незаконной, как определил суд) в 2016 году ограничивающих знаков и видеокамер автомобилисты оштрафованы на десятки миллионов рублей. Так, по данным МВД по РБ, только за первый с небольшим квартал 2021 года две камеры в местности «Пески» передали в ЦАФАП данные по 4263 «нарушениям». Что эквивалентно порядка 2 млн рублей штрафов.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



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