«Это настоящий «мусорный» терроризм»

Пока чиновники решают, кто в ответе за свалку возле аэропорта, пассажиры рискуют стать жертвами авиакатастрофы



У аэропорта «Байкал» раскинулась свалка, ставшая причиной для разбирательств между прокуратурой и администрацией Иволгинского района. Кучи мусора неподалеку от места, где взлетают и садятся самолеты, крайне опасны, ведь они привлекают птиц. А попадание птицы в турбину чревато авиакатастрофой. Однако убирать несанкционированную свалку никто не торопится, вместо этого чиновники всячески отбиваются от надзорных органов, пытаясь, что называется, «перевести стрелки».



Безопасность превыше всего



В 2020 году аэропорт «Байкал», располагающийся под Улан-Удэ, обслужил 340 997 тыс. пассажиров. Количество вылетов составило 2 883, а общая максимальная взлетная масса - 127 591 тонну, сообщается на сайте аэропорта.



И это в «ковидный» год, когда передвижение между регионами и тем более между странами было сильно ограничено.



Учитывая, какая масса людей пользуется авиационным транспортом, неудивительно, что к аэропортам предъявляются повышенные требования безопасности. Однако выполнить их не всегда возможно. Например, когда дело касается свалок, расположение которых в периметре аэропорта и за его пределами строго запрещено.



Кучи мусора то и дело появляются в относительной близости от взлетно-посадочной площадки. Аэропорт вместе с транспортной прокуратурой постоянно борется с этим явлением. Но что делать с самой большой, а значит, и опасной свалкой, пока непонятно. Ведь вопрос о ее ликвидации застрял в судах, где чиновники схлестнулись с прокуратурой, доказывая, что это не их ответственность.



Легкая победа



Все началось с проверки транспортного прокурора Бурятии по обращению гендиректора аэропорта «Байкал». Выяснилось, что на прилегающей территории находится крупная несанкционированная свалка.



Так как отходы фактически находились на территории Иволгинского района, то его администрация и стала ответчиком по иску, предъявленному прокурором. Требования просты: «Признать незаконными бездействие и обязать в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда ликвидировать несанкционированную свалку мусора с приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино) на земельном участке с установленными географическими координатами».



Представитель администрации Иволгинского района в суд не явился. И в итоге первая инстанция решила удовлетворить иск прокурора, обязав местные власти ликвидировать свалку в течение одного месяца со дня вступления вердикта в силу.



Поправка на майские праздники



Однако решение суда в силу до сих пор не вступило. Ведь представители администрации района подали апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Где и объяснили, почему не явились на рассмотрение:



«Подготовка по делу проведена 30 апреля 2021 года, решение вынесено 12 мая 2021 года. С 1 по 11 мая 2021 года - нерабочие выходные дни. Тем самым административный ответчик был лишен возможности представить суду и административному истцу возражения и документы, обосновывающие возражения относительно административного искового заявления», - описывает позицию районных чиновников Верховный суд.



Хорошо отдохнувшие на майские праздники чиновники принесли в суд карту перераспределения земель, из которой следует, что участок, на котором расположена свалка, принадлежит Российской Федерации, а значит, находится вне зоны ответственности муниципалитета. Кроме того, часть свалки находится вообще на землях, арендуемых физическими лицами, вот пусть они и отвечают.



Верховный суд внимательно изучил представленные документы и пришел к выводу, что суд первой инстанции исследовал не все доказательства. После чего отправил это дело обратно в Иволгинский суд на новое рассмотрение.



Таким образом, дело о свалке у аэропорта завязло в кабинетах чиновников и залах суда. И непонятно, когда оно оттуда выберется и кто в итоге будет убирать мусор.



На грани катастрофы



Утром 15 августа 2019 года самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, экстренно сел в поле Раменского района Подмосковья. Он направлялся в Симферополь из аэропорта Жуковский. Однако на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, второй работал с серьезными неполадками.



Никто не пострадал только благодаря профессионализму командира лайнера Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, решивших экстренно посадить воздушное судно в кукурузном поле, что смягчило удар при приземлении. Обоих позже по указу Владимира Путина наградили званием Героя России.



Причиной инцидента, который легко мог обернуться катастрофой, стала стая чаек. Птицы попали в оба двигателя самолета. Ученые тогда установили, что чайки ночуют на озере с одной стороны аэродрома, а кормиться перелетают аккурат через территорию Жуковского на свалку, расположенную с другой стороны всего в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.



После этого замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин заявил, что, согласно проекту федеральной схемы обращения с отходами, планируется перенести 169 свалок и пунктов сортировки ТБО, находящихся ныне возле аэропортов в РФ, и это обойдется бюджету в 70 млрд рублей. Но, видимо, эти миллиарды прошли мимо аэропорта «Байкал». По крайней мере ни о каком федеральном финансировании на уборку свалки публично не заявлялось.



К слову, в Улан-Удэ тоже был случай, едва не закончившийся катастрофой.



- Кажется, это было в 2013 году. Тогда еще у нас летал аэрофлот. И произошло попадание птицы в турбину самолета. Там последствий серьезных избежали, птицу просто перемололо. Но случай был, - рассказал нам генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



«Мусорный» круговорот



- Птицы, к большому сожалению, бывают часто опасны для воздушных судов. Не каждая птица опасна – какие-то мелкие могут попасть в турбину или в фюзеляж, и ничего страшного не произойдет. Но если птица крупная, особенно хищная, с большим мощным клювом, она может повредить и лопатки турбины, и фюзеляж самолета и даже привести к авиакатастрофе, - рассказывает Дмитрий Гармаев.



Чтобы этого не допустить, служба авиационной безопасности постоянно исследует периметр аэропорта на наличие свалок. И регулярно их находит. За последние десять лет ликвидировано несколько десятков таких свалок, но они появляются снова и снова.



- При любом нахождении свалки сразу сигнализируем в транспортную прокуратуру, -говорит Дмитрий Гармаев. - Мы благодарны, что там оперативно на эту историю реагируют. Постоянно идет работа и с прокуратурой, и с соседними районами. Это безостановочный процесс.



Появляются эти свалки из-за обычной беспечности местного населения, живущего в близлежащих поселках.



- Недобросовестные граждане почему-то считают, что если они свою маленькую кучку мусора вывалят рядом с аэропортом, никому от этого хуже не станет. Но в итоге каждая такая кучка вырастает в огромную свалку, привлекающую птиц, животных и создающую огромное количество проблем аэропорту, - поясняет Дмитрий Гармаев. - Я надеюсь, что власти района ведут профилактические работы и беседы с населением о том, что нельзя так делать. Это настоящий «мусорный» терроризм по отношению к аэропорту.



Крики раненых птиц



Кроме объездов и обращений в прокуратуру, аэропорт использует и технические средства защиты от птиц.



- В прошлом году мы закупили за несколько сотен тысяч рублей новое оборудование, сертифицированную запись специальных звуков, отпугивающих птиц. Если вы летаете, то в утренние часы можете слышать не очень приятный сигнал. Это специальный, запатентованный, издаваемый птицей звук, когда ее ранили и она умирает, - рассказал Дмитрий Гармаев. - Есть специальные светоотражающие шары, которые при попадании на них света бросают резкие блики. Это тоже пугает птиц, и они улетают.



При этом гендиректор аэропорта признает, что ни одно средство защиты не дает 100%-ной гарантии. А значит, пока рядом свалка, пассажиры самолетов находятся под угрозой.



Хочется верить, что судебные разборки все же завершатся в ближайшее время. И Фемида найдет тех, кто должен убрать мусор возле аэропорта. Правда, решения судов не всегда исполняются оперативно, ведь приставы иногда не могут заставить виновника устранить ущерб. К тому же ликвидация свалки – дело недешевое. А значит, не факт, что у хозяина земли найдутся деньги, чтобы ее устранить.



Тем временем местные жители продолжают выбрасывать мусор вблизи аэропорта, еще больше усугубляя проблему.



Станислав Сергеев, «Номер один».

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