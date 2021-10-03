03.10.2021
"Воровайка" оставила без электричества жителей мкр. Забайкальский в Улан-Удэ

"Воровайка" оставила без электричества жителей мкр. Забайкальский в Улан-Удэ

Стрела автомобиля оборвала провода

2 октября в обед жители частного сектора мкр. Забайкальский остались без электричества из-за стрелы автомобиля-манипулятора. Водитель оборвал линию в районе ул. Багряная.

Под отключение попали жители домов частного сектора: частично ул. Багряная, пер. Багряный, ул.

Подачу электроэнергии восстановили через четыре с половиной часа.

Фото: pixabay.com
электричество


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