ВСЖД ликвидировала четыре стихийные свалки в Улан-Удэ

Железнодорожникам приходится заниматься непрофильной работой постоянно



В Улан-Удэ силами железнодорожников в 2021 году ликвидированы четыре несанкционированные свалки на участке Заудинский – Медведчиково Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщили в ее пресс-службе, в общей сложности с этих мест, расположенных в полосе отвода магистрали, вывезено более 200 тонн мусора.



Бытовые отходы, которые сбрасывались вдоль железнодорожного полотна, не относятся к производственной деятельности железной дороги. Свалки образовались в результате стихийного складирования мусора сторонними лицами. Преимущественно – жителями близлежащих домов.



Работники железной дороги регулярно ликвидируют несанкционированные свалки, несмотря на то, что это не входит в их прямые обязанности. Накопление бытового мусора вблизи путей вредит экологии, нарушает работу водоотводных сооружений, увеличивает риски возникновения пожаров, создает угрозу безопасности движения поездов. Наконец, брошенные в неположенном месте отходы портят вид прилегающих к магистрали территорий, что заметно ухудшает имидж города и республики в глазах путешественников.



Восточно-Сибирская железная дорога напоминает, что складирование мусора в границах полосы отвода недопустимо и влечет административную ответственность. Магистраль регулярно обращает внимание муниципальных властей на существующую проблему с бытовыми отходами вблизи путей. С населением проводится информационно-разъяснительная работа, однако ситуация по-прежнему вызывает обоснованное беспокойство.



Фото: «Номер один»



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