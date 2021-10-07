В Улан-Удэ разгорается скандал вокруг смерти в ковидном стационаре

Семья умершего пациента приобрела персональный кислородный баллон, но им не воспользовались



В августе уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась гражданка У. с просьбой инициировать проверку по факту смерти ее супруга, находившемуся на лечении в ковидном стационаре, сообщили в пресс-службе омбудсмена.



Заявитель рассказала, что в июне ее супруг поступил в медицинское учреждение с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония, объем вовлечения паранхимы правого легкого 30%, левого легкого – 25% и положительным результатом на наличие COVID-19. Было затруднено дыхание, но лечение именно дыхательных путей не было назначено. Также допускался дефицит кислорода, что привело к ухудшению здоровья и произошла первая остановка сердца.



Узнав, что в больнице есть проблемы с кислородными аппаратами, семья пациента приобрела персональный кислородный баллон. Но, к сожалению, им не воспользовались, т.к. необходим был специальный медицинский редуктор. В течение нескольких дней семьей был приобретен необходимый медицинский редуктор, но уже стало поздно. Мужчина скончался.



За время нахождения его в ковидном стационаре был упущен момент, когда его можно было перевести пациента в отделение пульмонологии и своевременно начать лечение легких, т.к. отрицательный анализ на СOVID-19 уже был получен.



Учитывая необходимость установления нарушений со стороны медицинских организаций, Юлия Жамбалова направила письма для проведения проверки и, при необходимости, принятия мер реагирования в адрес руководителей территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Бурятии и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.



Территориальным органом Росздравнадзора по этим фактам проведена внеплановая выездная проверка Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко и внеплановая документарная проверка городской поликлиники № 3. Составлены акты проверок и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении республиканской больницы составлен протокол об административном правонарушении.



Территориальный фонд обязательного медицинского страхования направил обращение вдовы пациента в бурятский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед», где был застрахован умерший супруг. Сейчас страховая медицинская организация проводит контрольно-экспертные мероприятия по первичной медицинской документации, предоставленной Республиканской клинической больницей им. Н.А. Семашко и Станцией скорой медицинской помощи.



Фото: egov-buryatia.ru



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