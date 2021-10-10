В Улан-Удэ организовали анонимную группу поддержки для женщин, пострадавших от насилия

Проект стартовал в начале сентября, и уже прошло три встречи



В столице Бурятии жертвам насилия начали оказывать бесплатную помощь. Местное сообщество «Я-Свобода» организовало группу поддержки для пострадавших женщин под руководством эксперта-психолога. Газета «Номер один» решила пообщаться с организаторами и узнать, как проходит работа на встречах и какие особые условия нужны для участия в них. Скажем сразу, условий нет, все желающие могут просто подать заявку на страницах сообщества в соцсетях.



Формат «равный - равному»



За пару дней до события всем откликнувшимся отправляют сообщение с адресом, где будет проходить мероприятие. Группы поддержки проводят строго анонимно – даже настоящее имя участникам называть необязательно. Работу в группе курирует Галина Каратаева – клинический психолог ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер». С предложением поучаствовать к эксперту обратились из сообщества «Я-Свобода».



- С профессиональным интересом окунулась в этот проект, так как для меня это уникальный опыт. Данный проект является новшеством в нашем регионе, и принимаю участие в нем впервые. У меня есть опыт ведения групп другого формата, индивидуальной работы по данной тематике, - рассказала Галина Каратаева.



На общение с психологом даются два часа. Как объяснила «Номер один» Галина, в основе групп поддержки лежит формат взаимной поддержки «равный - равному» - когда похожий опыт участников группы, озвученный на встрече, помогает им преодолеть чувство изоляции и состояние выученной беспомощности в коснувшейся их ситуации насилия, а также помогает понять, что «я не один такой».



- Отражаясь в историях других и рассказывая свою, участник получает неоценимый эффект группы поддержки. Через опыт других он обретает новый опыт для себя, вырабатывает новое решение или отношение к ситуации. Группа носит открытый характер, есть активные и пассивные участники, что совершенно нормально, здесь нет обязанности что-то говорить. Моя функция как психолога - это задать и контролировать вектор темы группы поддержки, а также осуществлять контроль и поддержку личных границ участников, психологическую и эмоциональную в частности. Нужно четко отличать группы поддержки от психотерапевтической, от тренинга, так как это совершенно разные форматы работы, - объясняет психолог.



Как отмечает Галина, в своей работе экспертам приходится часто сталкиваться с различными видами насилия.



- В нашей работе насилие присутствует в разных форматах и степени его проявления в жизни как у зависимых пациентов, так и у их ближайшего созависимого окружения. На мой взгляд, сегодня насилие (во всех формах) не имеет определенных возрастных границ, вопрос в том, понимаем ли мы, что оно происходит с нами, как влияет на нас и наших близких, умеем ли мы проявлять чуткость, видеть изменения в себе и близких, умеем ли говорить об этом, - поясняет эксперт.



«Все, что нарушает права человека, это насилие»



Как добавляет психолог, насилие - это, к сожалению, часть нашей жизни. Иногда люди могут испытывать насилие, но при этом не понимать этого или воспринимают его как норму, поскольку привыкли. Или оно транслируется со стороны значимого человека, или возраст не позволяет грамотно воспринять и оценить фактор насилия. В подобных ситуациях очень важно уметь правильно оказать помощь пострадавшему и помочь ему раскрыться.



- Человек в силу своей социальной природы нуждается в поддержке и принятии со стороны тех, кто его окружает. В моменты обсуждения актуализируется стеснение, боязнь показаться глупым, активируются механизмы психологической защиты, накладываются стили воспитания, менталитет участников. Поддержка должна быть, самое главное, искренней и настоящей. Выслушайте, примите опыт того, кто доверился вам в силу каких-то причин, цените факт доверия, порекомендуйте обратиться к специалисту. Люди, испытавшие насилие, часто имеют тенденцию к сдерживанию чувств, вытесняют или подавляют их из-за опасения негативных последствий. Но здесь главное и факт: все, что нарушает права человека, это насилие. Нет понятия «больше-меньше», в этом случае есть факт вашей истории, которую вы можете изменить, - добавляет Галина Каратаева.



Как отмечают в группе поддержки, нельзя забывать о том, что насилие бывает не только в физическом виде, но и психологическое, сексуализированное и экономическое. Первый вид общеизвестен – это различные побои и травмы, шлепки и удары. Психологическое насилие подразумевает оскорбления, манипуляции, угрозы и прочее словесное издевательство над жертвой. Сексуализированное насилие носит в нашем обществе особое табу: это различного рода домогательства, недопустимые прикосновения и изнасилования. Об экономическом насилии может идти речь, когда жертва финансово зависит от своего агрессора либо вынуждена все личные денежные процедуры проводить под строгим контролем. Например, девушка сидит в декрете с ребенком, а супруг шантажирует ее деньгами. Кроме того, встречаются и случаи, когда от экономического насилия страдают пожилые люди, оказавшиеся под опекой своих повзрослевших детей. К сожалению, пострадавшие встречаются среди различных групп граждан, но не стоит забывать – выход из ситуации найти можно.



Слишком «популярная» проблема



В феминистском сообществе «Я-Свобода» поделились, что они решили создать этот проект в основном из-за запросов жительниц республики.



- Очень часто нам в группу поступает много сообщений от женщин, так или иначе пострадавших от ситуации насилия, например, в семье, либо испытали домогательства со стороны и т. д., то есть ситуации были разные. И у нас спрашивали, есть ли какие-то специалисты и что нужно делать. Формат, естественно, не нами придуман, он практикуется в разных проектах, в том числе с феминистской оптикой в других регионах, и мы подумали: «Почему бы и нет?». Мы давно хотели попробовать провести что-то подобное офлайн с привлечением специалистов, потому что никто из нас не является специалистом в оказании юридической или психологической помощи, - рассказала один из организаторов сообщества «Я-Свобода».



В группе поддержки лично присутствуют основательницы фем-сообщества. Девушки принимают заявки и на встрече поддерживают участниц во время бесед: встречают их, знакомятся, помогают начать разговор на весьма непростую и болезненную тему.



- Конечно, психологически сложно слушать такие истории. Но когда ты сам тоже прошел через это, тебе это все равно близко. Допустим, на первой встрече у меня был не то что бы шок, но, слушая некоторые истории, я просто не могла поверить, что такое могло с кем-то случиться. В моменте хотелось начать ругаться и как-то выплеснуть эмоции. И, конечно, помочь девушке, чтобы она тоже справилась с этим. Все-таки когда проговариваешь это в реальности, ты даешь этому выйти наружу. Естественно, получаешь поддержку, потому что тебя здесь никогда не обвинят, не оценят. И если раньше, когда ситуация насилия с тобой случалась, ты думала: «А может, это я виновата и что-то неправильно сделала, не так оделась и т. д.», то теперь, когда ты слышишь это еще раз в безопасном пространстве, понимаешь, что с тобой все в порядке, ты не виновата, - поделилась с нами одна из кураторов фем-сообщества.



Проект стартовал в начале сентября, и уже прошло три встречи. Нам удалось побывать на одной из них с согласия авторов проекта. На встречу пришли женщины и девушки разных возрастов и с разной степенью проблемы. Девушки много говорили с психологом, работали с ассоциативными картами и вместе обсуждали опыт друг друга. Все они остались довольны мероприятием и согласились анонимно поделиться с нами впечатлениями (все имена изменены).



- Думаю, что такие группы должны быть в большем объеме и количестве. Нам нужно знать о подобных группах, потому что они помогают людям принять себя и определиться в этой жизни, убрать сомнения и облегчить жизнь себе и близким, - поделилась впечатлением участница Виктория.



- Я очень рада, что у нас в городе появилась такая группа поддержки. Как только увидела форму для регистрации, то без раздумий заполнила её, потому что тема, к сожалению, очень близка для меня. На этом мероприятии дают как профессиональную помощь, так и моральную. Здесь очень много понимания, тепла, поддержки и сочувствия. Я желаю организаторам большого развития в этом деле, надеюсь, что про это услышит как можно больше людей, которым нужна помощь и поддержка, - высказалась Полина.



- Я планирую посещать группу поддержки. Мне понравились наши разговоры и советы от психолога, даже прослезилась в момент. Круг очень приятный и комфортный, хотя поначалу была скованность, - призналась улан-удэнка Дарья.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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