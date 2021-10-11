В Бурятии нашли 16-летнюю девушку

27 сентября она ушла в колледж и до настоящего времени о ней не было ничего известно
В Улан-Удэ найдена 16-летняя девушка. Напомним, девушка 27 сентября ушла из дома на улице Огородной на учебу в колледж, и до настоящего времени её местонахождение было не известно.
"С ней все в порядке", - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Фото: "Номер один"
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