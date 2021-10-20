В Улан-Удэ гендиректор «бетонной» фирмы подозревается в невыплате зарплаты

Более 500 тыс руб не получили работники, занимавшиеся строительством Ледового дворца



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации, подозреваемого в «частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, подозреваемый является генеральным директором и единственным учредителем организации, зарегистрированной в Улан-Удэ и осуществляющей бетонные и железобетонные работы. С января по март 2021 года компания в качестве субподрядчика вела монтажные работы при строительстве Регионального центра по хоккею (Ледового дворца) на территории Физкультурно-спортивного комплекса. В это время генеральный директор рассчитывался с работниками за их труд не в полном объеме и допустил частичную невыплату им заработной платы свыше трех месяцев на общую сумму более полумиллиона рублей.



Некоторые работники, которым не выплачивалась заработная плата в полном объеме, по версии следствия, трудились в компании неофициально без заключения трудовых договоров, поэтому данные о них в изъятых документах отсутствуют. В связи с этим следствие просит всех граждан, которые работали в этой организации и не получили расчет в полном объеме, обратиться в следственное управление для участия в уголовном деле в качестве потерпевших и восстановления нарушенных прав.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы. В ходе предварительного следствия принимаются меры по восстановлению нарушенных прав работников и возмещению им причиненного вреда.



Уточнить информацию по указанным вопросам можно по телефону 8 (3012) 21-13-46 (второй отдел по расследованию особо важных дел).



Фото: «Номер один»



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