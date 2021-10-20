Монголия изменила порядок перемещения грузовиков через МАПП Кяхта-Алтан-Булак

В Монголию водителей пустят с отрицательным ПЦР-тестом, ковид-паспортом или со справкой о перенесенной «короне»



С 15 октября изменены условия международных грузоперевозок, проходящих через пункт пропуска МАПП Кяхта – Алтан-Булак. Об этом решении правительства Монголии Бурятскую таможню проинформировало представительство МИД России в Улан-Удэ



С этого времени по требованию монгольской стороны пересечение границы и проезд на территорию Монголии транспортных средств и водителей международного транспортного сообщения возможны при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до пересечения МАПП Алтан-Булак, и медицинских документов, подтверждающих полную вакцинацию от COVID-19 или перенесение заболевания.



Кроме этого, все водители международного сообщения, прибывающие на МАПП Алтан-Булак, должны пройти экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. В случае отрицательного результата им обеспечиваются условия въезда на территорию Монголии.



Ограничение на перемещение физических лиц на МАПП Кяхта – Алтан-Булак сохраняется. Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта работают в штатном режиме, уточнили в Бурятской таможне.



Фото: Бурятская таможня



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