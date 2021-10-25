В центре Улан-Удэ появился новый светофор

Его установили на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили
В Улан-Удэ на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили появился новый светофор. Как сообщили в пресс-службе мэрии, также на светофорном объекте установлены первые проекторы, благодаря которым на дороге появляется проекция знака «Пешеходный переход» и разметки «зебра».
В мэрии уточнили, что новый светофор установлен в рамках ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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