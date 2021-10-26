В пригороде Улан-Удэ дороги отремонтировали как попало

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру и в администрацию Иволгинского района

В Общероссийский народный фронт в Бурятии поступило обращение от жителя поселка Гурульба Иволгинского района, который пожаловался на некачественно отремонтированные дороги. Работы были проведены в 2018 и 2021 гг. на двух улицах. При этом был допущен ряд нарушений, которые напрямую, по мнению местных жителей и общественников, влияют на безопасность дорожного движения. По данному факту активисты ОНФ обратились в прокуратуру и в Иволгинскую администрацию, сообщили в пресс-службе ОНФ Бурятии.На остановке «Ангархаева» на улице Дорожной, отремонтированной три года назад, неправильно нанесена разметка – сплошная линия, которая не разрешает пересечение автотранспорту, выезжающему из частного сектора. Кроме того, знак пешеходного перехода установлен только с одной стороны, а разметка «зебра» уже стерта.На остановке «улица Мира» два знака пешеходного перехода развернуты друг к другу и потому не видны автомобилистам, неверно разнесены по расстоянию остановочные карманы. Нет сигнальных столбиков на водопропускных трубах. На всем участке нет освещения и нет тротуаров для движения пешеходов.На участке автодороги по улице Советская, отремонтированном в 2021 г., отсутствуют тротуары – это более одного километра. Пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части, а ведь, как отметили местные жители, ранее уже были случаи наезда на пешеходов. Кроме того, на всех остановках отсутствуют посадочные площадки, остановочные павильоны и урны.В поселок ездит межмуниципальный маршрут № 128. Но дорога по маршруту не соответствует нормативным требованиям: имеются выбоины и просадки, отсутствуют знаки приоритета, на остановках нет павильонов и посадочной площадки, а разметка «зебры» короче норматива, согласно которому должна быть не менее четырех метров.Больше всего внимания экспертов ОНФ привлекла остановка «Школа» - здесь много школьников и взрослых садятся на общественный транспорт. При этом знаки автобусной остановки и пешеходного перехода расположены на ней так, что их плохо видно водителям, посадочная площадка с одной стороны дороги сделана в виде насыпи песка, которая осыпается под ногами. Имеются сужения дороги, где проходит маршрут автобуса без соответствующих знаков, что недопустимо по требованиям правил перевозки пассажиров. Отсутствует освещение на определенных участках маршрута.Тротуаров вдоль дороги нет, ливневая канализация не работает. С одной стороны прямо на остановке ливневка выглядит как яма с бетонным кольцом, которая, по словам жителей, забивается мусором и свои функции не выполняет. А из-за отсутствия освещения яма становится угрозой для пешеходов - общественники посоветовали поселковой администрации закрыть ее решеткой.По новому полотну, не сбавляя скорости, движется транспорт, поэтому здесь требуется установка искусственной дорожной неровности и знаков «Осторожно, дети» и ограничения скорости.Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин отметил, что в Гурульбе проживает почти три тысячи человек. Транспортный поток, как и количество населения, все время увеличивается, поэтому принципиально важно, чтобы дорожное движение было организовано так, чтобы обезопасить пешеходов и автомобилистов.«Мы обратились в прокуратуру по исполнению договорных обязательств в части работ, которые касаются дорожной инфраструктуры, влияющей на безопасность дорожного движения по объекту 2018 года. По поводу участка автодороги на улице Советская, объекту строительства 2021 года, свои замечания и рекомендации по исправлению недочетов мы направили в адрес Иволгинской администрации, так как все можно еще исправить в рамках гарантийного обслуживания. Также мы направили ряд рекомендаций по участку на переулке Пионерский, который муниципалитет намерен отремонтировать в будущем году и надеемся, что наши предложения включат в работу и ремонт будет произведен качественнее», - прокомментировал Мухамедчин.Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии