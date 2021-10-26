В Бурятии задержали скупщицу браконьерского омуля

Она перевозила в Улан-Удэ четыре сумки байкальского эндемика на 1,7 млн рублей





В Бурятии ранним утром 23 октября в ходе патрулирования села Ранжурово Кабанского района сотрудники ДПС на остановке общественного транспорта заметили четыре сумки, недалеко от которых стояла женщина. На вопрос полицейских ее ли это имущество, она сказала, что сумки ей не принадлежат. Кроме женщины, людей на остановке не было.



При осмотре полицейские обнаружили в поклаже 233 особи байкальского омуля – 163 килограмма. В ходе дознания 40-летняя улан-удэнка призналась, что приобрела рыбу у незнакомцев и планировала переправить в столицу республики, сообщили в республиканском МВД.



За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, дознанием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ.



Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальского эндемика. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил около 1,7 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» с особо крупным ущербом.



Напомним, на территории республики действует запрет на вылов омуля. Размер причиненного ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного «хвоста» байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей.Второй этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина - 2021», направленный на сохранение нерестового стада омуля и сига, продлится до 30 октября.



Фото: МВД по Бурятии





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