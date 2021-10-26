Председатель горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»

На входе в мэрию города появились таблички на бурятском языке





В республике продолжается месячник бурятского языка. Сегодня на входных дверях администрации Улан-Удэ появились таблички на бурятском языке: «Тулхи/толкай» и «Тата/тяни». Их наклеил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Улан-Удэнский горсовет активно поддерживает направления, связанные с популяризацией бурятского языка. Мы организуем совместные проекты с городской библиотекой, с блогерами, активно взаимодействуем с бурятскими редакциями СМИ, - отметил Чимит Бальжинимаев.





День бурятского языка отмечается в республике 27 октября. До этого по всей Бурятии проводятся мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию бурятского языка.В дальнейшем подобные таблички с различными бурятскими словами появятся и в других общественных местах.Фото: горсовет Улан-Удэ