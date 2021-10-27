Жительница Улан-Удэ засудила соседку за пост в общедомовом чате

Женщину обвинили в воровстве золотых сережек





В Улан-Удэ завершился судебный процесс, участниками которого стали две женщины из одного дома. Одна из них обвинила другую в воровстве, опубликовав соответствующий пост в общедомовом чате. Вторая мириться с такими обвинениями не стала и подала в суд иск о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда. Его она оценила в 300 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, в один из дней истица зашла в квартиру соседки, жене председателя местного ТОСа, и передала ей деньги на содержание и текущий ремонт жилья. После ухода хозяйка квартиры не смогла найти свои золотые серьги, и обвинила гостью в воровстве. Сначала лично, а после и публично, разместив в общедомовом чате соответствующий пост. «Пишу Вам люди с тем, чтоб Вы все знали, кто живет рядом с нами... так как воровство это серьезное обвинение… я сразу зашла к … и попросила вернуть украденное…».И хотя вскоре пост был удален, женщина с таким обвинением не смирилась. Ведь в общедомовом чате было зарегистрировано около 30 жильцов, которые успели прочитать сообщение.«Многие соседи обсуждали это, переговаривались на улице, обсуждали случившееся. Истица изменилась, очень из-за обвинений переживала, стала редко выходить на улицу, общаться», - показал на суде один из свидетелей.Между тем, сама супруга председателя ТОСа от своих обвинений не отказалась. На суде она заявила, что никто кроме истицы в ее квартиру не входил, и серьги пропали именно после ее визита. Ответчица также сообщила, что уже обратилась по этому поводу в полицию, и попросила отказать в иске.Однако суд с ее доводами не согласился.«На момент распространения информации о краже судебного акта, подтверждающего виновность истицы в краже ювелирных изделий, принадлежащих ответчику, не имелось, как и не имеется при рассмотрении настоящего гражданского дела. Таким образом, ответчиком распространены сведения, несоответствующие действительности», - констатировал суд.В итоге судья постановил – удовлетворить иск частично. С опубликовавшей пост женщины взыскано 5 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Также ее обязали опровергнуть опубликованную в общедомовом чате информацию.Ответчица обжаловала вердикт райсуда в Верховном суде Бурятии, однако безрезультатно. Вышестоящая инстанция пришла к выводу, что оснований для отмены данного судебного решения нет.Фото: pixabay.com