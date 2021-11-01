В Бурятии назван победитель конкурса на создание национальной оперы

Им стала Светлана Нестерова, доцент кафедры композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории с оперным эскизом «Сказка о крыльях»



Победителем конкурса на создание бурятского национального оперного спектакля стала Светлана Нестерова, доцент кафедры композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова с оперным эскизом «Сказка о крыльях» на либретто В.М. Куприяновой, сообщили в минкультуры республики.



С ней будет заключен контракт на создание бурятской национальной оперы, которую представят зрителю в 2023 году на сцене Бурятского театра оперы и балета. В основу либретто к опере «Сказка о крыльях» легла бурятская народная сказка «Легенда о девушке-лебеди» — «Хун-шубуун».



В тройку финалистов также вошли следующие эскизы:



Елена Демидова, доцент кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова);



Баир Дондоков, член Союза композиторов России, лауреат Государственной премии Бурятии, заслуженный деятель искусств Бурятии, заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова), Москва.



Всем трем финалистам были вручены благодарственные письма министерств культуры России и Бурятии за участие в конкурсе на создание и постановку национальной оперы к 100-летию Республики Бурятия.



«Мы стали свидетелями очень интересного значимого события в культурной жизни республики. Сегодня проходит финальный этап на создание оперного спектакля. Хочется поблагодарить министерство культуры РФ за то, что профинансировало наш проект. Особая благодарность оркестру, хору и солистам. И, конечно, нашим финалистам», - сказал в приветственном слове первый заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков.



Конкурс организован с целью возрождения традиции формирования бурятского национального театрального репертуара, основанного на событиях из истории бурятского народа, бурятском фольклоре (сказка, легенда, эпос), а также на биографиях выдающихся исторических личностей.



«Для Бурятии событие из ряда вон выходящее. В финале остались действительно мастера, люди, владеющие композиторской техникой, знающие свое ремесло, пытающиеся найти какие-то новые формы. Все три сочинения интересны. Мне бы хотелось, чтобы программа, которая прозвучала, стала достоянием широкой общественности. Во всех эскизах я вижу большие достоинства, но, все-таки, музыка Светланы Нестеровой была хронологически представлена более полно. Она действительно заставляет говорить о себе, как о серьезном драматическом целом», - поделился мнением художественный руководитель Театра оперы и балета, член жюри Владимир Рылов.



Такой масштабный открытый конкурс, объявленный осенью прошлого года, проводился в Бурятии впервые.



Напомним, оперу «Энхэ-Булат-батор» вернули из забвения в 2011 году. Тогда первую национальную героическую оперу представили вниманию зрителей на обновленной сцене Бурятского оперного театра. «Энхэ-Булат-батор» написана в далеком 1939 году. Музыку создал композитор Маркиан Фролов, основатель Свердловской консерватории. Автор либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе – драматург, актер и режиссер Намжил Балдано. В 1940 году ее показали на Декаде Бурят-монгольской культуры в Москве. После той потрясающей постановки в столице советское руководство приняло решение создать в Улан-Удэ театр оперы и балета. Оперу возродили к юбилейной дате - к 350-летию Бурятии в составе России – в постановке режиссера Олега Юмова.



Фото: minkultrb.ru Победителем конкурса на создание бурятского национального оперного спектакля стала Светлана Нестерова, доцент кафедры композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова с оперным эскизом «Сказка о крыльях» на либретто В.М. Куприяновой, сообщили в минкультуры республики.С ней будет заключен контракт на создание бурятской национальной оперы, которую представят зрителю в 2023 году на сцене Бурятского театра оперы и балета. В основу либретто к опере «Сказка о крыльях» легла бурятская народная сказка «Легенда о девушке-лебеди» — «Хун-шубуун».В тройку финалистов также вошли следующие эскизы:Елена Демидова, доцент кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова);Баир Дондоков, член Союза композиторов России, лауреат Государственной премии Бурятии, заслуженный деятель искусств Бурятии, заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова), Москва.Всем трем финалистам были вручены благодарственные письма министерств культуры России и Бурятии за участие в конкурсе на создание и постановку национальной оперы к 100-летию Республики Бурятия.«Мы стали свидетелями очень интересного значимого события в культурной жизни республики. Сегодня проходит финальный этап на создание оперного спектакля. Хочется поблагодарить министерство культуры РФ за то, что профинансировало наш проект. Особая благодарность оркестру, хору и солистам. И, конечно, нашим финалистам», - сказал в приветственном слове первый заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков.Конкурс организован с целью возрождения традиции формирования бурятского национального театрального репертуара, основанного на событиях из истории бурятского народа, бурятском фольклоре (сказка, легенда, эпос), а также на биографиях выдающихся исторических личностей.«Для Бурятии событие из ряда вон выходящее. В финале остались действительно мастера, люди, владеющие композиторской техникой, знающие свое ремесло, пытающиеся найти какие-то новые формы. Все три сочинения интересны. Мне бы хотелось, чтобы программа, которая прозвучала, стала достоянием широкой общественности. Во всех эскизах я вижу большие достоинства, но, все-таки, музыка Светланы Нестеровой была хронологически представлена более полно. Она действительно заставляет говорить о себе, как о серьезном драматическом целом», - поделился мнением художественный руководитель Театра оперы и балета, член жюри Владимир Рылов.Такой масштабный открытый конкурс, объявленный осенью прошлого года, проводился в Бурятии впервые. Как сообщал «Номер один» , конкурс приурочен к 100-летию республики и призван простимулировать создание национальных музыкальных произведений, которые бы продолжили традиции оперы «Энхэ-Булат-батор» и национального балета «Красавица Ангара».Напомним, оперу «Энхэ-Булат-батор» вернули из забвения в 2011 году. Тогда первую национальную героическую оперу представили вниманию зрителей на обновленной сцене Бурятского оперного театра. «Энхэ-Булат-батор» написана в далеком 1939 году. Музыку создал композитор Маркиан Фролов, основатель Свердловской консерватории. Автор либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе – драматург, актер и режиссер Намжил Балдано. В 1940 году ее показали на Декаде Бурят-монгольской культуры в Москве. После той потрясающей постановки в столице советское руководство приняло решение создать в Улан-Удэ театр оперы и балета. Оперу возродили к юбилейной дате - к 350-летию Бурятии в составе России – в постановке режиссера Олега Юмова.Фото: minkultrb.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.