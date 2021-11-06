В Бурятии от коронавируса умерли еще 5 человек

За сутки зарегистрировано более двухсот новых больных





По данным Роспотребнадзора Бурятии, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 3 случая больше, чем сутками ранее.

Число контактных лиц составляет 11462 человек. В стационарах получают лечение 1154 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 922. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3687 человек.5 ноября умерло еще 5 больных коронавирусом, общее число смертей достигло 2021.Фото: pixabay.com