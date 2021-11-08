Жилинспекция Улан-Удэ нарушала права предпринимателей

Руководитель ведомства получил представление прокуратуры



Прокуратура Бурятии проверила соблюдение законодательства о защите прав предпринимателей в работе управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ. Выявлено немало нарушений.

Так, инспекция запрашивала у управляющих компаний документы до начала проведения проверок, что является нарушением закона. Допускалась выдача предписаний с необоснованно короткими сроками исполнения. Кроме того, не соблюдался предусмотренный законом суточный срок направления уведомлений о проведении внеплановой выездной проверки. Также вскрыты факты невнесения в государственную информационную систему ЖКХ сведений о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц или предпринимателей.



По выявленным нарушениям прокуратура внесла руководителю инспекции представление, которое сейчас находится на рассмотрении.



Фото: «Номер один» Так, инспекция запрашивала у управляющих компаний документы до начала проведения проверок, что является нарушением закона. Допускалась выдача предписаний с необоснованно короткими сроками исполнения. Кроме того, не соблюдался предусмотренный законом суточный срок направления уведомлений о проведении внеплановой выездной проверки. Также вскрыты факты невнесения в государственную информационную систему ЖКХ сведений о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц или предпринимателей.По выявленным нарушениям прокуратура внесла руководителю инспекции представление, которое сейчас находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»

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