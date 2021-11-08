В Бурятии местный режиссер ударил блогера в театре Оперы и балета

Конфликт произошел после пресс-конференции

Сегодня в бурятском театре Оперы и балета прошла пресс-конференция из-за скандала вокруг конкурса на создание бурятского национального оперного спектакля. Как сообщал «Номер один», на ней рассказали, что победитель конкурса Светлана Нестерова отказалась от своей победы из-за скандала в соцсетях. Культурная общественность посчитала, что оперный эскиз «Сказка о крыльях» на либретто В.М. Куприяновой не имеет никакого отношения к бурятам и бурятскому мифу о происхождении хори-бурят.

На обсуждении конфликта возникла острая дискуссия между руководством театра и местным режиссером Артемом Бурловым, который посчитал, что руководство должно принести извинения за фиаско в организации конкурса. Его речь затянулась, в итоге, Бурлова попросил помолчать известный блогер Бато Багдаев, дабы дать возможность продолжить пресс-конференцию с другими представителями СМИ. Этот жест вызвал злость у режиссера, и после пресс-конференции он подошел к блогеру и ударил его в плечо. Бато Багдаев от удара уронил телефон и попросил вызвать полицию, сообщив, что ему, возможно, разбили телефон. После этого Артем Бурлов стремительно удалился. На момент окончания пресс-конференции полицию не вызвали.

Напомним, ранее сообщалось, что со Светланой Нестеровой будет заключен контракт на создание бурятской национальной оперы, которую представят зрителю в 2023 году на сцене Бурятского театра оперы и балета. В основу либретто к опере «Сказка о крыльях» легла бурятская народная сказка «Легенда о девушке-лебеди» — «Хун-шубуун», однако после объявления победителя в социальных сетях возник резонанс с критикой организации конкурса. Теперь контракт планируют заключить со вторым победителем конкурса Баиром Дондоковым, членом Союза композиторов России, лауреатом Государственной премии Бурятии, заслуженным деятелем искусств Бурятии.

фото: "Номер один"