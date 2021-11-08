В Бурятии ушла из жизни народная артистка России Галина Шелкова

Актриса умерла на 82 году жизни

7 ноября 2021 года на 82 году ушла из жизни народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Бурятской ССР, член Союза Театральных деятелей России Галина Дмитриевна Шелкова. Об этом сообщил коллектив Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева.– Невосполнимая утрата для культуры Бурятии!, - прокомментировала министр культуры Соелма Дагаева. - Более полувека народная артистка России Галина Дмитриевна Шелкова блистала на сцене Русского драматического театра. За эти годы ею сыграно множество ролей, ролей глубоких, выдающихся, запоминающихся, раскрывающих все грани ее таланта. Она была не только прекрасная, неподражаемая актриса, но и, как говорят ее коллеги, удивительный по широте души человек, добрый, отзывчивый, готовый в любую минуту прийти на помощь. Галина Дмитриевна – яркая страница в истории Русского драмтеатра и всей культуры!Гражданская панихида по народной артистке России Галине Дмитриевне Шелковой состоится 10 ноября. О месте прощания будет сообщено дополнительно."В связи с эпидемиологической обстановкой, в этот скорбный день, просим вас не забывать о мерах безопасности и приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также, соблюдать социальную дистанцию", - добавили в театре.Фото предоставлено пресс-службой Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева