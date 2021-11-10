Директор аэропорта Улан-Удэ насмешил жителей Бурятии

Его удивило, почему рейс в Таиланд не может набрать пассажиров





В Улан-Удэ развернулась горячая дискуссия вокруг поста в соцсетях, который оставил директор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.

«Друзья, а где пассажиры в Таиланд, о котором мы так долго мечтали? Цены наравне с Иркутском, но там полные рейсы, а из Улан-Удэ…», - написал он.Однако недоумение директора аэропорта лишь рассмешило горожан.«Улан-Удэ находится на Дальнем востоке, а Иркутск на Ближнем востоке. Там есть нефть и газ, а у нас дырявый унитаз».«Просто смешно. Из Иркутска 24.600 ТУДА И ОБРАТНО, из Владивостока 28.400 туда и обратно, а из Улан Удэ - 46.000!!!!! Это еще S7 скидку прислал, а так от нас было от 51 тыс. Как обычно, летим из Иркутска».«В Улан-Удэ же самые богатые люди живут. Везде зажимают, цены поднимают, тут уж точно не до Таиланда».«С такими зарплатами только до Иркутска и доедешь».«Зачем Гармаев это пишет? У нас цены в два раза выше чем из Иркутска, хотя лететь на пол часа меньше. Почему??! Наши все в Иркутск и едут. Половину экономят. Летят же семьями. На троих из Улан-Удэ 170 тыс. ₽. А из Иркутска 70. Есть разница??! Что за глупые вопросы. Нам до Иркутска семьей за 6 тыс доехать можно».«Директор в облаках витает, видно не знает какая зп у простых людей, не говоря о зп у его подчинённых», - пишут читатели паблика «Весь Улан-Удэ».Напомним, авиакомпания S7 объявила о запуске с 20 декабря прямого рейса по маршруту Улан-Удэ - Пхукет (Таиланд). Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на самолётах Airbus A320neo.Фото: «Номер один»