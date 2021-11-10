В Бурятии скончалась героиня публикации «Номер один»

О трагической судьбе Светланы Максимовой узнала вся страна



В Бурятии скончалась Светлана Максимова, героиня публикации «Номер один» и передачи «Мужское и Женское» на Первом канале. Об этом сообщается на странице паблика Кяхтинского района в Инстаграм.

Напомним, историю о печальной судьбе умирающей молодой женщины Светланы Максимовой, которая пыталась найти новую мать для своего сына, «Номер один»



После публикации судьбой девушки заинтересовались авторы программы «Мужское и Женское» на Первом канале. Светлану пригласили на передачу, после чего о ней



После выхода передачи в эфир посыпались тысячи откликов, среди неравнодушных были как люди, просто пожелавшие помочь девочке материально, так и те, кто готов был усыновить ребенка и забрать к себе его маму. И это не только граждане России. Таджикистан, Израиль, Англия, Германия, Испания, - людей со всего мира заинтересовала и глубоко задела история Светланы. На видеороликах, присланных в редакцию Первого канала, люди звали ее жить к себе, а многие даже заранее приготовили для ее сына комнату, купили игрушки, сделали ремонт в доме.



В итоге девушку и ее сына



В 2018 году Светлана приехала в Улан-Удэ, чтобы уладить дела с квартирой, которую ей, наконец, выделили как сироте. Девушка



В конце того же года Первый канал рассказал



Фото: скриншот видео Первого канала Напомним, историю о печальной судьбе умирающей молодой женщины Светланы Максимовой, которая пыталась найти новую мать для своего сына, «Номер один» опубликовал в августе 2017 года. На тот момент 25-летняя Светлана, являющаяся сиротой, не имела своего жилья. Положение усугублялось тем, что Светлана была неизлечимо больна – у нее диагностировали СПИД и еще несколько сопутствующих заболеваний.После публикации судьбой девушки заинтересовались авторы программы «Мужское и Женское» на Первом канале. Светлану пригласили на передачу, после чего о ней узнала вся страна После выхода передачи в эфир посыпались тысячи откликов, среди неравнодушных были как люди, просто пожелавшие помочь девочке материально, так и те, кто готов был усыновить ребенка и забрать к себе его маму. И это не только граждане России. Таджикистан, Израиль, Англия, Германия, Испания, - людей со всего мира заинтересовала и глубоко задела история Светланы. На видеороликах, присланных в редакцию Первого канала, люди звали ее жить к себе, а многие даже заранее приготовили для ее сына комнату, купили игрушки, сделали ремонт в доме.В итоге девушку и ее сына приютила семья из Алтайского края, а собранных средств, благодаря передаче на Первом канале, хватило на год безбедной жизни. Однако, история не закончилась счастливым концом.В 2018 году Светлана приехала в Улан-Удэ, чтобы уладить дела с квартирой, которую ей, наконец, выделили как сироте. Девушка выглядела неважно . Выяснилось, что сразу по приезду на новое место жительства она заболела и пролежала в больнице пять месяцев. Обычная простуда обернулась серьезным заболеванием легких. К тому же ей поставили еще один страшный диагноз – туберкулез.В конце того же года Первый канал рассказал продолжение истории умирающей сироты. На тот момент, по словам ведущего, Светлана Максимова чувствовала себя более-менее сносно, но отказывалась от терапии из-за отчаяния. С тех пор о судьбе девушки больше ничего не сообщалось.Фото: скриншот видео Первого канала

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