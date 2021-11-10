В Улан-Удэ возле самой большой школы появился современный светофор

Светофор оснащен пешеходными проекторами дорожной разметки





На Левом берегу на улице Автотранспортная завершается строительство новой школы на 1275 мест. Эта школа станет самой большой не только в Улан-Удэ, но и в целом в Бурятии. В связи с тем, что открытие школы повлечет увеличение количества автомобилей и пешеходов, здесь установили новый светофор.

Директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов рассказал, чем светофор на Автотранспортной отличается от всех остальных, установленных в городе.

- На этом перекрестке использованы современные технологии. Светофоры здесь ультратонкие в корпусе евро – это АBS-пластик, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Также установлена дополнительная индикация, чтобы с дальнего расстояния водителям было лучше видно, что здесь светофор. Впервые в городе установлена проекция пешеходного перехода и знак перехода. Если, к примеру, снег выпал и его не удалось оперативно убрать, зебру в любом случае будет видно. Установлены также световые полосы для пешеходов. Сейчас большинство людей ходят по улицам со смартфонами, в наушниках и могут не заметить красный сигнал светофора, а здесь человек увидит проекцию под ногами и остановится. Если это спасет хоть одну человеческую жизнь, это делается не зря, - рассказал Алексей Тулонов.





Проекторы включаются в темное время суток вместе с уличным освещением. Проекционные линзы изготовлены на основе выcокотемпературного стекла оп технологии слайд-мэпинга с учетом климатической зоны.

При строительстве светофора под землей были проложены кабели. Установлены четыре светофорные стойки, на которых расположены девять транспортных светофоров и два пешеходных. Объект оборудован дублирующей подсветкой, смонтированной на светофорной стойке. Помимо этого, установлены грунтовые пешеходные светофоры в количестве 40 штук.

Перед строительством светофора городские электрики установили 15 опор с новыми светодиодными светильниками. Всего здесь установили 21 энергосберегающий светильник.

Депутат по округу Василий Цыремпилов подчеркнул необходимость современного светофора именно в этом месте.

- Такой светофор с указателями здесь крайне необходим, так как будет большой поток детей. Я считаю, что «Горсвет» совместно с администрацией города движется в правильном направлении. Безопасность наших детей и горожан – это самое важное на сегодня. Школа будет работать в одну смену, учиться в ней будет дети из поселков Тулунжа, Солдатский, Заречный, Степной, жители Автотранспортной улицы, - отметил депутат.







Фото "Номер один"