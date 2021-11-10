Мэр Улан-Удэ потребовал от «Экоальянса» избавить город от накопившегося мусора

Для решения этой задачи региональному оператору дали три дня





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение руководителям районных администраций проконтролировать вывоз скопившегося мусора в течение ближайших трех дней. Задача очистить контейнерные площадки в такой срок была поставлена перед «Экоальянсом» сегодня на планерном совещании в администрации города.

- Я попрошу глав районных администраций держать на контроле этот вопрос, а также проконтролировать выход озвученного количества машин в каждом районе. И на разгребание накопившихся завалов три дня – среда, четверг и пятница, чтобы в субботу и воскресенье опять не накопить, - подчеркнул мэр.Проблемы с вывозом мусора возникли из-за долгов регионального оператора перед подрядчиками. По словам директора «Экоальянса» Дмитрия Дружинина, на сегодня в Октябрьском районе работает 21 единица техники, в том числе 14 единиц спецтехники и 7 бортовых. В Советском районе – 15 единиц техники и в Железнодорожном – 13 единиц.- Ситуация остается достаточно сложной. Проблема усугубилась тем, что компания «Бабр», которая обслуживала Железнодорожный район, также еще являлась подрядчиком по Муйскому району. Пришлось срочно туда направлять одну машину, два водителя уехали в Таксимо. Это опять же в условиях того, что и так не хватает машин и водителей. И еще ситуация усугубилась заболеваемостью – у нас несколько водителей просто выбыли, срочно искали людей, и пару дней две машины просто простояли из-за того, что отсутствуют водители, - сообщил Дмитрий Дружинин.Сейчас, по его словам, проблема решена, все машины укомплектованы и вышли на линии. В Октябрьский и Железнодорожный районы дополнительно направлены по две машины. Кроме того, на следующей неделе ожидается дополнительная техника от регионального оператора Иркутской области «РТ-НЭО». Такая договоренность между компаниями была достигнута по итогам прошедшей на прошлой неделе встречи, на которой в том числе обсуждались вопросы «взаимной поддержки».- Сейчас основная задача разгрести завалы, которые накопились, и на следующей неделе задача вернуться в нормальный график, в первую очередь, по частному сектору. Я думаю, что до конца следующей недели в график войдем и все вопросы, связанные с вывозом, снимем, - пообещал директор «Экоальянса».Он добавил, что в октябре собираемость платежей за вывоз мусора с населения составляет 91,6% - «это достаточно неплохой показатель». Проблемным остается вопрос по юридическим лицам: собираемость - 65,2%. Средняя же собираемость за октябрь составила 86,2%.Напомним, 1 ноября в администрации Улан-Удэ прошло экстренное совещание под председательством первого заместителя мэра Улан-Удэ Олега Екимовского с участием городских подрядчиков, Комитета городского хозяйства, глав администраций районов. На встрече были выслушаны позиции обеих сторон – подрядчиков и «Экоальянса». В результате переговоров стороны пришли к соглашению и составили график погашения долгов регионального оператора перед подрядными организациями. Работа по вывозу мусора была возобновлена.Фото: «Номер один»