В Улан-Удэ при капремонте дома нашли заначку

Много лет назад неизвестный спрятал 50 советских рублей за электрощитком





Необычная история произошла в Улан-Удэ в ходе капремонта системы электроснабжения в доме по ул. Ленина, 63. Как сообщили в республиканском фонде капремонта, при замене электрического щита на этаже рабочий нашел советские купюры.

«Своей находке я, конечно, очень удивился. Скорее всего, ее положили туда специально при монтаже щита, так как сделать это снаружи просто невозможно. Надо сначала все разобрать, а потом заново собрать», - рассказал Алексей.





«Посылку» из прошлого рабочий обнаружил при демонтаже щита, когда снял деревянный короб. В нише этого короба лежали аккуратно сложенные старые советские деньги.Всего в «капсуле времени» было 50 рублей - две купюры по 25. Никакого послания, к сожалению, никто не оставил. Специалисты службы технического заказчика Фонда капремонта предположили, что посылку в будущее, возможно, оставили в далеком 1967 году. Тогда, согласно программе по капремонту, в доме тоже ремонтировали систему электроснабжения.Фото: Фонд капитального ремонта Бурятии