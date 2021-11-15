Алексей Цыденов: Северные районы Бурятии сохранят свой статус

Список районов будет утвержден постановлением правительства РФ









«Это будет сделано до конца текущего года. То есть, у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет», подчеркнул Алексей Цыденов.



По словам министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651 с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий к районам Крайнего Севера, в силу неточностей в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем и принято решение об издании актуализированных актов.



«В настоящее время в правительстве Российской Федерации находится на утверждении проект постановления «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР», в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Бурятия в прежнем составе и с учетом «городского округа «город Северобайкальск»».



Фото: egov-buryatia.ru Указ президента России об исключении некоторых районов Бурятии из перечня территорий, попадающих в категорию «районы крайнего Севера» будет дополняться постановлением правительства РФ. Оно отдельно утвердит список северных территорий, заявил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов.«Это будет сделано до конца текущего года. То есть, у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет», подчеркнул Алексей Цыденов.По словам министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651 с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий к районам Крайнего Севера, в силу неточностей в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем и принято решение об издании актуализированных актов.«В настоящее время в правительстве Российской Федерации находится на утверждении проект постановления «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР», в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Бурятия в прежнем составе и с учетом «городского округа «город Северобайкальск»».Фото: egov-buryatia.ru

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