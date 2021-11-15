В Улан-Удэ росгвардейцы спасли семью на пожаре

Четверо человек – две женщины и два ребенка – не пострадали





Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь сегодня на маршруте патрулирования в Советском районе Улан-Удэ, заметила идущий из жилого дома дым. Подъехав к дому, росгвардейцы услышали доносящиеся из квартиры на втором этаже крики о помощи.



Сотрудники вневедомственной охраны сразу же приступили к эвакуации и спасению людей. В квартире находились четверо человек – две женщины и два несовершеннолетних ребенка. Четырехлетнего мальчика из окна поймал водитель группы задержания вневедомственной охраны сержант полиции Александр Жамсаранов. Росгвардейцы помогли девушке спустится вниз с помощью веревки. Женщин и собаку эвакуировали подъехавшие пожарные по лестнице.



«Я вышла, почувствовала запах гари из подъезда, вышла в коридор, а там сильный запах и дым, пройти невозможно. Очень испугалась за детей. Сотрудники внизу поймали сына, а потом сестру, спустившуюся по веревке», - рассказывает мама мальчика.



Спасенного мальчика сотрудники вневедомственной охраны усадили в служебный автомобиль, чтобы не замерз.



«Увидели возгорание на первом этаже, на втором этаже люди просили о помощи. Ребенка успокоили и посадили в служебный автомобиль», - говорит старший группы задержания прапорщик полиции Дмитрий Платонов.



По предварительной информации, очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев и пожарных семья не пострадала.



Фото: Росгвардия



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