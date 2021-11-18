В Бурятии депутат хотел наколотить орехов, но не нашел здоровых кедров

Проблемой народный избранник поделился на сессии Хурала



На сегодняшней сессии Хурала во время часа заявлений депутат Валерий Кочнев обратил внимание на проблему умирающего в лесах Бурятии кедра.

- Ходил недавно в тайгу добывать орех, на разведку. Половина кедра, даже, наверное, процентов 60, просто высохла, - рассказал он.



После увиденного парламентарий обратился к лесникам, которые рассказали, что это глобальная для Бурятии проблема. На сегодня площадь пострадавшего от высыхания леса, по словам депутата, составляет уже 38 тысяч гектар.



- Проблема нарастает. Лес дальше заражается. А действий по решению этой проблемы нет. Если мы не ускоримся, то мы вообще без леса останемся. Молодой поросли нет, а значит возобновляться лес уже не будет, - отметил Валерий Кочнев.



Напомним, как



«У нас проблема в лесах с глобальными климатическими изменениями. Это даром не проходит для жизнеспособности деревьев, они ослабляются, в леса внедряются болезни и вредители, о которых раньше мы и не слышали. Они пришли к нам с Дальнего Востока, с европейской части и добавляются к нашим бедам - массивным рубкам, пожарам. Эти болезни распространяются на колоссальные территории. Изменение климата вызывает изменения экосистемного уровня, и мы рискуем потерять особо ценные породы - кедровые леса. Они будут заменяться березой, осиной», - сказал Воронин.



Ситуацию осложняет то, что Байкал - это особо охраняемая природная территория, где ограничена хозяйственная деятельность, там нельзя проводить обработку лесов и санитарные рубки. Волонтеры периодически выезжают в лес и вручную собирают насекомых, однако на одном дереве может находиться до 60 тыс. жуков, то есть эта работа малоэффективна.



Фото: pixabay.com - Ходил недавно в тайгу добывать орех, на разведку. Половина кедра, даже, наверное, процентов 60, просто высохла, - рассказал он.После увиденного парламентарий обратился к лесникам, которые рассказали, что это глобальная для Бурятии проблема. На сегодня площадь пострадавшего от высыхания леса, по словам депутата, составляет уже 38 тысяч гектар.- Проблема нарастает. Лес дальше заражается. А действий по решению этой проблемы нет. Если мы не ускоримся, то мы вообще без леса останемся. Молодой поросли нет, а значит возобновляться лес уже не будет, - отметил Валерий Кочнев.Напомним, как писал «Номер один» , глобальные изменения климата привели к массовому распространению вредителей и болезней в лесах на Байкале и грозят уничтожением особо ценных пород деревьев. Об этом говорил директор Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН Виктор Воронин.«У нас проблема в лесах с глобальными климатическими изменениями. Это даром не проходит для жизнеспособности деревьев, они ослабляются, в леса внедряются болезни и вредители, о которых раньше мы и не слышали. Они пришли к нам с Дальнего Востока, с европейской части и добавляются к нашим бедам - массивным рубкам, пожарам. Эти болезни распространяются на колоссальные территории. Изменение климата вызывает изменения экосистемного уровня, и мы рискуем потерять особо ценные породы - кедровые леса. Они будут заменяться березой, осиной», - сказал Воронин.Ситуацию осложняет то, что Байкал - это особо охраняемая природная территория, где ограничена хозяйственная деятельность, там нельзя проводить обработку лесов и санитарные рубки. Волонтеры периодически выезжают в лес и вручную собирают насекомых, однако на одном дереве может находиться до 60 тыс. жуков, то есть эта работа малоэффективна.Фото: pixabay.com

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