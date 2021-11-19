Житель Улан-Удэ купил три картофелины за 10 тыс рублей

Его обманул продавец беспроводных наушников на популярном сайте продаж



В Бурятии 6 ноября 33-летний житель Улан-Удэ увидел объявление о продаже беспроводных наушников на популярном сайте по купле-продажи товаров. Молодой человек позвонил по указанному телефону, договорился о покупке и назвал реквизиты для получения покупки по почте. Собеседник убедил мужчину, что оформит доставку с оплатой наложенным платежом при получении.



Спустя 10 дней посылка пришла в почтовое отделение. При получении товара молодой человек оплатил стоимость наушников - более 10 тысяч рублей. При распаковке посылки вместо заказанного товара он обнаружил в коробке три картофелины и обратился в правоохранительные органы.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество». Полицейские ведут розыск злоумышленника, сообщили в республиканском МВД.



Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке товаров в сети Интернет, внимательно изучите объявление и посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите оставленные другими покупателями отзывы, не забывая о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи.

Воспользуйтесь Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей



Фото: МВД по Бурятии



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