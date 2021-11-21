Света Максимова. Эпилог

Прославившаяся на всю Россию сирота попросила перед смертью уберечь ее сына от пристального внимания СМИ



Несколько лет назад история одинокой болеющей СПИДом сироты с ребенком из Кяхтинского района прогремела на всю страну. В 2017 году Светлана Максимова после публикации в «Номер один» отправилась прямиком на известную российскую передачу с Александром Гордоном «Мужское/Женское». Девушка рассказала зрителям о своей нелегкой жизни и стала героиней в глазах большой аудитории.



Однако это ли было нужно Светлане? И вообще, была ли она «героиней»? О последних днях девушки рассказала известный юрист и общественница Александра Мяханова, которая на протяжении шести лет курировала все правовые процессы ее жизни и просто была рядом со Светой.



Искренностью произвела резонанс



История Светланы Максимовой уникальна и типична одновременно. Не секрет, что подобным образом судьба складывается у многих сирот в нашей стране: страшное детство, «букет» психологических травм, скитание по спецучреждениям, незнание своих прав. Из последнего пункта вытекают трудности с получением жилья – шокирующие истории с обманом сирот, как мошенниками, так и государственными чиновниками, встречаются почти во всех регионах страны. Со всем этим в свое время столкнулась и Светлана, но ее жизнь выбилась из этого сценария.



- Уникальность Светы в том, что она обратила внимание всей страны на самые распространенные проблемы сирот, рассказав о своей жизни. Некоторые утверждают, что история стала резонансной из-за ее сына Артема, но на самом деле многие интересовались именно судьбой девушки. Света выступила на передаче очень откровенно, ведь ей просто хотелось выговориться. Ее впервые в жизни слушали, при этом слушали внимательно, поддерживали. Но полуграмотная девушка вряд ли понимала, что стоит за повышенным вниманием, – рассказывает Александра Мяханова.



Как признается юрист, предать огласку этой истории пришлось лишь из крайней необходимости. Когда Александра впервые встретилась со Светой, та уже весила около 40 килограммов, не имела жилья, документов, жила с ребенком в церкви, находилась в ужасном физическом состоянии. Несмотря на это, Света всегда искала подработку, чтобы прокормить сына: то уборщицей, то продавала пирожки, то ездила в тайгу собирать шишки. В то время Артем был совсем крохой, и они с мамой были как одно целое.



- Что тогда и тронуло нас, хотя у них не было ни копейки, Света ради Артема готова была на все. Мы встретились с ней во время работы по проекту по ресоциализации осужденных и отбывших наказание. Нас познакомил инспектор уголовно-исполнительной инспекции Сергей Чекин в Кяхте. Хорошо, что тогда вокруг Светы оказались люди, готовые помочь. Вдобавок, как отмечают почти все врачи, Света оказалась очень «живучая». Ведь нам уже в то время говорили, что она скоро умрет. Я поразилась еще, что она поехала работать в лес, хотя врачи дали ей срок в два месяца, и на протяжении всех лет Света поражала своей стойкостью. Мы решили рассказать о ней из-за множества проблем, когда ситуация была безвыходная и просвета в ней никто не видел. Конечно, сразу стали решать вопросы по получению ее жилья и оформлению инвалидности. У нее банально не было денег, мы помогали ей небольшими суммами, но это не было решением, - вспоминает юрист.



Не была готова



Сироте помогли оформить документы, затем через суд добились, чтобы ее поставили в очередь на жилье, начали процесс по ее лечению и оформлению инвалидности.



- Если у человека будет рядом сопровождение, как это делается во всех цивилизованных странах, чиновники уже не смогут от него «отмахиваться». Но это только одна из проблем, - высказалась общественница. Александра Мяханова признается, что была критично настроена, когда заголовки СМИ запестрили историей об умирающей женщине, желающей найти семью сыну. Хоть Светлана и говорила об этом, она вряд ли была морально готова расстаться с ребенком при жизни. Такой вывод сложился у Александры при общении с девушкой.



- При живой матери искать семью ребенку... Эта идея изначально была обречена. Когда ей помогли, мы были очень рады. Но когда нашлись семьи и ей говорили о вариантах, где и с кем жить, она по-прежнему хотела домой. Я спрашивала на передаче, нельзя ли им просто помочь? И когда она уехала на Алтай с сыном - ребенок был в приемной семье, а Света с сестрой жили отдельно, работая на отаре. А потом Артем начал называть чужих родителей мамой и папой, и это стало последней каплей, - признается Александра.



Света вернулась домой, тем более на тот момент ей выделили квартиру. Жилье ее начали обустраивать по принципу «с миру по нитке». Александра Мяханова благодарит местные СМИ – «Тивиком», «АТВ», «Номер один», «Байкал-дейли», которые помогли провести акции по сбору средств, вещей и мебели. И, главное, большая благодарность простым людям. Как отмечает Александра, многие дарили одежду, технику, мебель и при этом просили нигде о них не упоминать. На призыв о помощи Свете отозвались даже бывшие заключенные, а одна бабушка помогала ей неоднократно, покупая игрушки Артему. Однажды она купила ему дорогую железную дорогу и прослезилась, увидев, как тот не может открыть упаковку, сказала, что это свидетельствует, что ребенок впервые получает новую игрушку.



«Не сказка и не голливудский фильм»



Все время Свету не забывала вся страна. Однако не всегда это было плюсом для сироты, проявилась и обратная сторона медали.



- Все просили рассказать, как у нее дела, и надеялись, что у Светы все хорошо. И я отвечала: «Это не голливудский фильм и не сказка, чтобы все закончилось хэппи-эндом. Надо помнить, что может быть ухудшение, а может быть улучшение». Конечно, мне не понравились ситуации, когда в некоторых местных СМИ появились негативные публикации о жизни Светы. И здесь хочу им сказать, зачем бить лежачего? Есть простая истина - когда человеку и так уже плохо, зачем добивать? В этом и вся беда, что она не была героем. Света была простой сиротой, - высказалась Александра Мяханова.



После очередного «разоблачения» некоторые стали критиковать Светлану. Люди будто забыли, что перед ними уже 35-килограммовая, больная СПИДом, полуграмотная сирота. Банально из-за болезни человек постоянно испытывает страшные боли и принимает тонны лекарств, из-за чего может срываться. И Светлана не исключение.



- Я общалась со Светой тесно все последние годы и знаю, что у нее действительно случались срывы, в том числе с алкоголем, но они были единичные. У нас есть благополучные люди с деньгами и образованием, которые срываются по любому поводу. А тут больного человека в сложной ситуации, грубо говоря, караулили и компрометировали. Один вопрос - зачем? - вопрошает общественница.



Общество не дает им шанса



Как вспоминает Мяханова, несколько человек даже пытались «открывать ей глаза», утверждая, что Светлана манипулирует, прибедняется.



- На мой взгляд, у Светы не было шанса на нормальную жизнь с рождения. Соседи рассказывали, что ее часто бил отец, однажды он даже привязал девочку к лошади и погнал животное. И то, что сироты пытаются манипулировать, ну это разве сенсация? Я все прекрасно понимала, но жалела ее. Наше общество не дает им шанса, базовых навыков, не учит, как вести себя, распоряжаться деньгами, не говорит о важности образования. И когда мне говорят: «она была не такая хорошая», никто и не утверждал, что она хорошая. Обычный человек со слабиной, - высказывается Александра Мяханова.



Из положительных моментов - Светлана успела немного порадоваться самостоятельной жизни с сыном, хоть и длилось это недолго.



- Жить она хотела, очень хотела. Помню, как Света зашла в новую квартиру. И произнесла страшные слова: «Впервые я могу сама решать, куда мне сесть, когда мне есть и спать». Ведь всю жизнь она жила по указке, грубо говоря, из милости. Все вокруг только и говорили, что она должна делать, кого благодарить и как жить, - рассуждает Александра.



По воспоминаниям Александры, у девушки в доме было чисто, уютно, неизменно горячая еда и фрукты для сына. «Коммуналку» Света оплачивала всегда вовремя. И после ее смерти самый острый вопрос - как сложится жизнь Артема?



Пусть мальчик забудет



- Мы доводим сирот до такого критического состояния, а потом, дав им помощь, ждем от них немыслимого подвига, который большинство обычных людей совершить не могут. Слишком жестко с нее требовали в духе: «Мы тебе поверили, сделали из тебя героя, а ты…». Но не все так печально, она была очень благодарна всем. Успела встретиться с добротой людей, увидеть много хорошего. И перед смертью, когда Свете уже совсем было плохо, она мне сказала: «Не надо сына показывать на каналах. Хватит с него». Я, естественно, согласна, что не нужно водить ребенка по эфирам, - говорит Мяханова.



Возможно, когда-нибудь придется вновь поднять эту историю ради сына. Но пока необходимо дать ребенку отойти от всего этого. Ему восемь лет, он во втором классе, у мальчика есть шанс все забыть и начать другую жизнь.



- Сейчас вопрос по нему решается исходя из его интересов. Мы на связи с его родственниками и сопровождающими службами. Все в рамках закона и с его жильем, и со всеми выплатами. Итог истории мы сообщим, - добавляет Александра Мяханова.



Последние дни Светы прошли очень тяжело. Она весила чуть больше 30 килограммов, практически не могла есть, временами была в лежачем состоянии, поэтому иногда срывалась и даже отказывалась от лечения. Но все закончилось. Похороны Светы прошли в тихом кругу родных людей.



Для Светы не случилось хэппи-энда, как в фильмах, но ее история помогла улучшить жизнь ее близких. Во-первых, Артему ничего не угрожает. Во-вторых, ее родственники во многом изменили свой образ жизни. У ее сестры появилась своя семья. И, в третьих, благодаря Свете люди смогли наглядно увидеть, каковы зачастую реалии наших сирот.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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