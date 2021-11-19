В Улан-Удэ врачи спасают малыша с тяжелой врожденной патологией

Ему предстоит перенести сложную операцию





Вчера в Городском перинатальном центре Улан-Удэ родился ребёнок с редкой тяжелой врожденной патологией - диафрагмальной грыжей. Как сообщили в Минздраве Бурятии, к моменту его рождения готовилась команда специалистов разных профилей из разных медучреждений.

«Врожденная патология выявлена акушер-гинекологами на УЗИ-контроле в 30 недель беременности. На пренатальном (до рождения ребёнка) консилиуме с участием акушер-гинекологов, детских хирургов, реаниматологов и неонатологов определена тактика ведения беременности, родоразрешения и лечения ребёнка. Для проведения редкой высокотехнологичной операции на месте и в рамках сотрудничества по обучению молодых кадров приглашён наш знаменитый друг, профессор, д.м.н., главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов», - рассказали в Минздраве.Вчера после рождения малыша путём кесарева сечения вновь состоялся он-лайн консилиум хирургов ДРКБ, реаниматологов ГПЦ с участием профессора Юрия Козлова. Получено согласие матери на проведение ребенку операции.«Операция будет проведена после стабилизации состояния новорожденного и тщательной подготовки. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации, куда малыш был немедленно переведён после рождения. Проводится интенсивная терапия. Сегодня ребенок переводится ДРКБ для предоперационной подготовки», - сообщили в Минздраве.Фото: pixabay.com