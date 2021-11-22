В Улан-Удэ успешно прооперировали малыша с тяжелой патологией

Операцией руководил иркутский профессор Юрий Козлов



В Улан-Удэ врачи успешно прооперировали новорожденного ребенка с врожденной диафрагмальной грыжей. Как сообщили в Детской республиканской клинической больнице, операция прошла под руководством профессора из Иркутска Юрия Козлова.

«Операция проведена торакоскопически - через несколько маленьких отверстий для эндоскопа без классических хирургических разрезов, быстро, без технических осложнений. Длилась около 2 часов. Органы «вправлены» на своё положенное место, патологическое отверстие ликвидировано путём пластики дефекта имплантом из современного высокотехнологичного материала», - рассказали ДРКБ.



Напомним, ребёнок с редкой врожденной патологией родился в Городском перинатальном центре 18 ноября.



«Врожденная патология выявлена акушер-гинекологами на УЗИ-контроле в 30 недель беременности. На пренатальном (до рождения ребёнка) консилиуме с участием акушер-гинекологов, детских хирургов, реаниматологов и неонатологов определена тактика ведения беременности, родоразрешения и лечения ребёнка. Для проведения редкой высокотехнологичной операции на месте и в рамках сотрудничества по обучению молодых кадров приглашён наш знаменитый друг, профессор, д.м.н., главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов», -



Сразу после рождения ребенка перевели в отделении реанимации. Там его подключили к аппарату ИВЛ, поскольку лёгкие малыша были поджаты проникшими в грудную клетку из брюшной полости органами.



Фото: ДРКБ «Операция проведена торакоскопически - через несколько маленьких отверстий для эндоскопа без классических хирургических разрезов, быстро, без технических осложнений. Длилась около 2 часов. Органы «вправлены» на своё положенное место, патологическое отверстие ликвидировано путём пластики дефекта имплантом из современного высокотехнологичного материала», - рассказали ДРКБ.Напомним, ребёнок с редкой врожденной патологией родился в Городском перинатальном центре 18 ноября.«Врожденная патология выявлена акушер-гинекологами на УЗИ-контроле в 30 недель беременности. На пренатальном (до рождения ребёнка) консилиуме с участием акушер-гинекологов, детских хирургов, реаниматологов и неонатологов определена тактика ведения беременности, родоразрешения и лечения ребёнка. Для проведения редкой высокотехнологичной операции на месте и в рамках сотрудничества по обучению молодых кадров приглашён наш знаменитый друг, профессор, д.м.н., главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов», - рассказали ранее в Минздраве.Сразу после рождения ребенка перевели в отделении реанимации. Там его подключили к аппарату ИВЛ, поскольку лёгкие малыша были поджаты проникшими в грудную клетку из брюшной полости органами.Фото: ДРКБ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.